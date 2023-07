Congresistas de EE. UU. exigen respuestas al Gobierno de Boluarte por las violaciones de DD. HH. en protestas

Carta fue enviada a Antony Blinken mientras la presidenta Dina Boluarte daba su discurso ante el Congreso.

Un grupo de 15 congresistas demócratas remitieron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para advertir “la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas” implicadas en las violaciones de derechos humanos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. En dichas manifestaciones se registraron más de 60 fallecidos y miles de heridos.

Te puede interesar: Dina Boluarte llama a la paz y democracia en medio de protestas contra su gobierno

Según la misiva a la que accedió El País, los congresistas enviaron el documento mientras Boluarte daba su extenso mensaje a la Nación al considerar que las nulas respuestas sobre los excesos en protestas reflejan “la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia en Perú y contribuido a la desilusión política generalizada”.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar activamente con los líderes y la sociedad civil de Perú para garantizar que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas y apoyar así un proceso de reconciliación política”, alegan los representantes de la Cámara.

Te puede interesar: Iván Pereyra: ¿Quién es el polémico gerente de EsSalud y de qué se le acusa?

Advierten que, en caso la administración de Joe Biden no promueva acciones para que se determinen las responsabilidades, se configuraría “un punto de inflexión en la historia democrática de Perú y sólo exacerbará la inseguridad en la región, alentará a actores no democráticos y aumentará la migración irregular”.

Manifestantes protestan en Lima y exigen la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte. Lima, Perú, julio 28, 2023. REUTERS/Angela Ponce

Discriminación y estigmatización de protestantes

En la carta remitida a Blinken, los demócratas precisan que las protestas contra el régimen de Boluarte no se registran únicamente en la capital, sino también en “regiones marginadas que enfrentan los mayores índices de pobreza, discriminación y tienen un menor acceso a los servicios públicos”.

Te puede interesar: Rosa Gutiérrez acudió a la Fiscalía tras acusar a Boluarte de exigir la restitución de funcionario de EsSalud

Consignaron en el documento la estigmatización y criminalización de los manifestantes, pese a que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, calificó a gran parte de los protestantes como pacíficos.

También consideran que la remoción de la exdefensora Eliana Revollar por parte del Congreso se dio por no adherirse a la “villanización de los manifestantes por parte del gobierno”.

Requerimientos de los congresistas demócratas

Según reseña El País, los parlamentarios demócratas exigen al secretario de Estado, Antony Blinken, 6 medidas para impulsar la reparación de la situación de los derechos humanos en Perú.

La más drástica, afirma el referido medio, es “coordinar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la cooperación con unidades de las fuerzas de seguridad peruanas, presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos, así como llevar a cabo una investigación sobre si dichas unidades recibieron asistencia de seguridad de Estados Unidos”.

En caso de que se compruebe de que las fuerzas del orden peruanas fueron instruidas por EE. UU., los legisladores requieren la restricción de la prestación de apoyo.

“En resumen, los quince firmantes expresan ‘su grave preocupación por las crecientes amenazas a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Perú' y ‘esperan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vea el imperativo urgente de apoyar al pueblo peruano en este momento crucial’”, informó El País.

Los demócratas que suscriben la carta son Joaquín Castro (Texas), Sydney Kamlager-Dove (California), Nanette Díaz-Barragán (California), Raul M. Grijalva (Arizona), Jim McGovern (Massachusetts), Alexandra Ocasio-Cortez (New York), Cori Bush (Missouri), Lloyd Doggett (Texas), Adriano Espaillat (New York), Chuy Garcia (Illinois), Hank Johnson (Georgia), Eleanor Holmes-Norton (Columbia), Jan Schakowsky (Illinois), Melanie Stansbury (New Mexico) y Juan Vargas (California).