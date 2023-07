Melissa Klug elogia por todo lo alto a Raúl Marquina, padre de la hija que tuvo a los 15 años

Melissa Klug elogió a Raúl Marquina, padre de su primera hija. Café con la Chevez, Trome / Youtube

Fue en ‘El Valor de la Verdad’ donde Melissa Klug confesó que se embarazó a los 14 años de su primera hija, Gianella Marquina. Según contó en ese entonces, se encontraba en una relación amorosa con Raúl Marquina, quien es 12 años mayor que ella. Debido a la “irresponsabilidad” de ambos, dio a luz por primera vez cuando aún seguía en el colegio

“Él tenía 26, no (se fue a la cárcel), era mi enamorado. Como chica loca e irresponsable, él también, salí embarazada. Era una niña, ignoraba todo lo que podía pasarme. Él no aparentaba la edad que tenía, yo tampoco, parecía mayor. En mi casa lo conocieron después de meter la pata. Recibí mi quinceañero embarazada”, comentó en el sillón rojo.

Sobre el padre de su primera hija, la ‘Blanca de Chucuito’ ha evitado dar datos sobre cómo fue su romance y posterior ruptura. Lo que se sabe es que Raúl Marquina ahora tiene 51 años, es empresario, padre de tres hijos de otro compromiso y excandidato a la alcaldía de Bellavista del Callao.

Raúl Marquina y Melissa Klug tuvieron una hija juntos, llamada Gianella.

Recientemente, en el programa de Youtube ‘Café con la Chevez’ del diario Trome, Melissa Klug explicó que fue su madre quien más se decepcionó de ella por embarazarse de un hombre mayor a tan corta edad.

“Como a los 5 meses se lo dije a mi mamá y me metieron un cachetadón que hasta el día de hoy lo recuerdo. Yo estaba en un colegio parroquial y no podía continuar ahí, tuve que salir y terminar en un no escolarizado porque estaba creciendo mi barriga, fue como en tercero de secundaria, me faltaban dos años, pero terminé”, mencionó.

Melissa Klug, Gianella y Raúl Marquina celebrando el cumpleaños de la influencer peruana.

¿Cómo es su relación actual con Raúl Marquina?

Durante la conversación, Melissa Klug afirmó que Raúl Marquina es un buen padre, ya que siempre estuvo presente en la vida de su hija Gianella. Hoy en día, llevan una relación cordial y está contenta en que siga apoyando económicamente a la influencer de 24 años, pese a que legalmente ya no le corresponde hacerlo.

“Siempre, hasta el día de hoy. Mi hija tiene 24 años, ya va terminar su carrera de Derecho y su padre siempre ha estado pendiente de ella, tanto físicamente, como también en lo económico porque hasta el día de hoy mi hija sigue con su carrera y él sigue cumpliendo con ella”, dijo a Trome.

Además de estudiar para ser abogada, Gianella Marquina Klug es una conocida influencer. Tiene más de 900 mil seguidores en Instagram.

Según Melissa, lo que más destaca de Raúl Marquina es su compromiso para crear recuerdos con su hija. “Más que pasar una manutención, creo que lo importante es la calidad de tiempo porque ella al día de hoy, con sus 24 años, tiene muchísimos recuerdos de su padre. Es lindo tener esa edad y decir: ‘Con mi papá hice esto y lo otro’. Tiene bonitos recuerdos de su padre”, complementó.

¿Quiénes son los demás padres de sus hijos?

Luego de terminar con Raúl Marquina, Melissa Klug inició un romance con el exfutbolista Abel Lobatón, con quien tuvo dos hijas más. La relación no funcionó y pronto empezó un amorío con Jefferson Farfán, con quien duró 11 años y salió embarazada dos veces más. Ahora la ‘Blanca Chucuito’ está comprometida con el futbolista Jesús Barco, padre de su sexto hijo.

Melissa Klug está embarazada por sexta vez, mientras que Jesús Barco, su pareja, será papá primerizo. Instagram/@melissaklugoficial

La noticia no ha sido del agrado de sus detractores, quienes aseguran en redes que Melissa se “mantiene” económicamente con la pensión de sus exparejas. Sobre estas críticas, la expareja de la ‘Foquita’ ha dejado en claro que poco o nada le importan.

“Es bien fácil escribir y criticar a la persona sin antes haberte puesto en sus zapatos, saber tu historia al menos. Es mucho lo que hablan y pueden deslizar en redes, pero no das la cara. Yo sé que todas esas personas que escriben cosas, nunca me lo dirían en la cara porque no tienen la valentía”, expresó al diario Trome.