Vladimir Cerrón defiende unión con el Bloque País: “No sé qué es más nocivo, si ir con los Niños o la derecha”

Vladimir Cerrón rechazó las críticas en contra de Perú Libre que los señalan de "traidores" por integrar una misma lista con Fuerza Popular y otras bancadas de derecha. (Caretas)

Vladimir Cerrón, fundador y secretario general de Perú Libre, defendió que su partido se haya sumado a la primera lista de candidatos para la Mesa Directiva del Congreso de la República del llamado Bloque País, integrada por las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

“La mesa se gana con votos. ¿Y la izquierda cuántos votos tiene en el parlamento? Escasamente 15, porque el resto es socialdemocracia, financiada por las oenegés de los yanquis, que son derecha. El resto son el grupo de los Niños. Entonces, yo no sé cuál es más nocivo, si ir con los Niños, altamente cuestionados, o ir con la derecha, altamente cuestionada, también, pero es viable una victoria ahí, el otro es ir al despeñadero”, dijo a Canal N.

En ese sentido, el líder del ‘partido del lápiz’ aseguró que fue ‘un error’ que su bancada no estuviera en la Mesa Directiva en el primer ni segundo año de gobierno.

Perú Libre defiende oficialmente su postulación a la Mesa Directiva junto a Fuerza Popular. (Composición Infobae)

“Si se analiza la composición de la lista uno, justamente lo integran partidos políticos. No disidentes (congresistas no agrupados) que han hecho una bancada. Está composición de mesa lleva un mensaje: hay que fortalecer los partidos políticos y su representación no hay que premiar desidentes o traidores para darles un asiento en la conducción del parlamento”, refirió.

Niega afinidad con el fujimorismo

Además, Cerrón aseguró que ‘no están al servicio’ del fujimorismo y negó que hayan ‘pactado’ con ellos por el hecho que su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, integre esa primera lista para la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

“Lo que estamos haciendo es rescatar un espacio donde la izquierda siempre tuvo que haber estado representada y nunca estuvo. Estaba excluida totalmente, por tanto esa mesa siempre era de derecha pura. Hoy día, por lo menos va a existir una pluralidad de ideas o discusión cuando se tome alguna medida legislativa”, agregó.

Perú Libre se unió a bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País para hacerse con la conducción de la Mesa Directiva. (Andina)

Rechazó que Perú Libre se esté ‘desnaturalizando’ por ir en una misma lista con el partido liderado por Keiko Fujimori y citó algunos ejemplos para defender su decisión, como la vez que Yehude Simón fue premier de Alan García o cuando el entonces congresista de izquierda Javier Diez Canseco fue integrante de una Mesa Directiva en 2001, conformada por Perú Posible y el APRA.

“Nadie criticaba, pero cuando la izquierda popular hace lo mismo para llegar ahí hay que caerle encima. Hay que caerle por todos los costados y decirle que se ha desnaturalizado”, comentó.

Línea ‘procaviar’ expectorada

Acerca de la reciente renuncia de tres congresistas de Perú Libre por estar en desacuerdo con ir en la lista uno, el fundador ‘del lápiz’ indicó que ‘toda la vida han votado con el caviarismo’. “Esta vez la línea procaviar ha sido expectorada del partido”, acotó.

Nuevas alianzas se tejen en Palacio Legislativo ante la llegada de la nueva Mesa Directiva. (Composición: Infobae)

Según las proyecciones de Vladimir Cerrón, la lista integrada por su hermano, Fuerza Popular, Avanza País y APP ganará ‘en primera vuelta’.

“Acabo de ver un comunicado del bloque del señor Esdras (Medina), íntegramente va a apoyar a la lista uno. Y se le agradece. Sumado a esos 62, ya serían 67″, sostuvo.

Cerrón también negó sentirse cerca al fujimorismo o Keiko Fujimori ‘en absoluto’ y aseveró que tienen ‘discrepancias totales’.

En otro momento, manifestó que no tiene problemas en visitar al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, pero reconoció que tal vez este no tengas muchas ganas de recibirlo.