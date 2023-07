Melissa Klug aclara cuándo se empezó a quebrar su relación con Jefferson Farfán: “Pensé que iba a ser para siempre”

Melissa Klug reveló cuándo se empezó a quebrar su relación con Jefferson Farfán: “Pensé que iba a ser para siempre”. | Trome.

Melissa Klug vivió durante varios años al lado de Jefferson Farfán. Su historia de amor empezó cuando ambos tenían 19 años y él se encontraba jugando en Alianza Lima. A los pocos meses de iniciar su romance, la exestrella de la selección peruana se mudó al extranjero, lo que le permitió a ella irse del país.

Te puede interesar: Samahara Lobatón y Bryan Torres se dejan ver juntos y asisten a circo tras ampay

Durante una entrevista en el programa de Youtube ‘Café con la Chevez’, del diario ‘Trome’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ explicó que los primeros años de su romance con la ‘Foquita’ fueron bastante complicados, especialmente porque tenía que viajar constantemente para ver a sus hijas.

“Al principio no fue una relación de familia porque los dos éramos mocosos, chibolos, teníamos 19 años. Toda nuestra juventud la pasamos juntos, complicado para él porque vivía en el extranjero, yo prácticamente me la pasé viviendo en un avión, ida y vuelta, pero lo manejamos bien”, dijo.

Melissa Klug y Jefferson Farfán enfrentan un juicio desde el 2016. La justicia está por darle la razón a la empresaria.

Asimismo, Melissa Klug no desaprovechó la oportunidad para hacer un mea culpa de su relación con Jefferson Farfán, admitiendo que ambos cometieron errores, pues la inmadurez de su juventud les jugó en contra.

Te puede interesar: Melissa Klug responde a sus detractores, quienes la critican por tener un sexto hijo con una nueva pareja

“Tuvimos 11 años juntos, ha sido mi relación más larga. Yo creo que juntos cometimos un montón de errores, pero aprendimos mucho. Me imagino por la inmadurez y la juventud, ahí mismo nos fuimos a convivir, a tener familia y creo que dentro de todo lo tratamos de llevar bien, pero no se podía...”, manifestó.

De otro lado, la ‘chalaca’ confesó que una de las razones por la que su relación no llegó a funcionar fue porque Jefferson Farfán se convirtió en una estrella internacional de fútbol. “Él comenzó a crecer profesionalmente y eran otros cambios”, añadió.

Además, relató que durante varios años estuvieron bastante bien, al punto de empezar a hacer planes, pues pensaba que se iba a quedar al lado del futbolista toda su vida, esto sin imaginar que todo terminaría mal y en medio de demandas.

Te puede interesar: Melissa Klug revela en qué ha trabajado para mantener a sus hijos: “Me recurseaba en todo”

“Estábamos bien. Adriano nació allá, estábamos bien. Con mis dos hijos estábamos bien. Yo pensé que iba ser para toda la vida. (¿Pensaban en casarse?) Habían muchos temas pero ya queda para nosotros. No puedo hablar mucho de lo que viví en mi relación con él, solamente te puedo contar partes de mi experiencia y lo que yo viví, pero nuestros planes no...” puntualizo.

Su relación actual con Jefferson Farfán no es la mejor

Luego de su mediática separación, Jefferson Farfán y Melissa Klug se vieron envueltos en una guerra mediática, en el que la ‘Blanca de Chucuito’ acusaba al futbolista de haberle sido infiel con Yahaira Plasencia, mientras que el exfutbolista insistía en que estaba soltera desde hace varios meses.

Pese a las diferencias que han tenido y las demandas de por medio, la ‘chalaca’ aseguró que por parte de ella las cosas ya se encuentran bien, incluso espera tener la oportunidad de sentarse a conversar y llegar a unos acuerdos por el bienestar de los hijos que tienen en común, pero es él quien se niega a entablar alguna comunicación.

Melissa Klug es una influencer y empresaria peruana de 39 años. Pronto se casará con Jesús Barco.

“Yo siempre voy a estar disponible y dispuesta a que haya una buena comunicación porque es el papá de mis hijos y así no quiera o se lamente, vamos a tener que ser padres hasta que Dios lo quiera. Yo siempre, es más le he abierto las puertas de mi casa para que pueda estar con sus hijos, compartir, pero bueno, si las cosas no se dan, es decisión de él”, precisó.