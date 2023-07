Andrea Fonseca, esposa de ‘Clavito’, se corona como Miss Perú Usa 2023: “Gracias, Jessica Newton”

Andrea Fonseca, esposa de ‘Clavito’ gana el Miss Perú Usa 2023.

En buena hora. La peruana Andrea Fonseca, esposa de Robert Muñoz, miembro de la agrupación musical ‘Clavito y su chela’ ganó por todo lo alto el Miss Perú Usa 2023. La esposa del intérprete de ‘Porque serás así' celebró su victoria al lado de la actual representante Camila Escribens y de la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton.

La modelo obtuvo su coronación junto a sus seres queridos en Los Ángeles, Estados Unidos. También, Andrea no dudó en compartir su alegría en sus redes sociales al ver cumplidos sus sueños materializados y convertirse en la nueva reina del certamen.

“Momentos inolvidables Miss Perú USA , Gracias Peruvian Parade Los Ángeles CA , Perú Wonders Lina Divina , Jessica Newton , Camila Escribens , al Consul Adscrito en Los Angeles, a mis amadas hijas, familia, amigos y público querido”, escribió en una publicación.

A través de Instagram, Fonseca compartió las mejores instantáneas del momento de su coronación y mostró su total agradecimiento a Camila y a Jessica Newton en sus histories. “Gracias, señorita Jessica Newton, la Reina @camilaescribens y Lina Divina”, se lee en la publicación.

Vale recalcar que, el cantante Robert Muñoz se fue de viaje junto a su familia hacia los Estados Unidos con la intención de realizar una serie de conciertos. Sin embargo, les agarró la pandemia del coronavirus y sus planes se vieron alterados. La familia tuvo que ver nuevas oportunidades en lugar de regresar. Es en ese momento que su esposa también se animó a participar en el concurso de belleza mencionado, el Miss Perú USA 2023.

“Hola chicos, ¿cómo están?, bueno primero quiero agradecerles a todos por su apoyo, por sus buenas vibras de verdad Muchísimas gracias. Sobre la decisión de participar en el Miss Perú USA fue una algo muy difícil porque al principio yo no sabía que las reglas del Miss Perú habían cambiado, que ya podemos participar las mujeres que ya somos madres, que somos casadas.

Según la esposa de ‘Clavito‘ no sabía que las reglas del Miss Perú habían cambiado y que solo intentó. “Entonces yo me fui por lo de señora, pero no cumplía uno de los requisitos que era la edad, entonces me atreví, me fui con todo, sé que van a haber críticas, siempre las van a ver, pero de todo hay que sacar lo positivo.

“Yo fui por ganar experiencia y por otros motivos más, pero nunca imaginé ganar jamás, y aquí estamos demostrándome a mí mismo que sí podemos”, sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.

Andrea Fonseca dedica emotivo mensaje a sus hijas

La esposa del cantante de cumbia ‘Clavito’ Andrea Fonseca celebró su victoria al lado de Camila Escribens y de la organizadora del Miss Perú. La actual Miss Perú USA no descartó dedicarle unas sentidas palabras a sus dos hijas, fruto de su relación con Robert Muñoz.

“No somos perfectos, pero sí capaces de obtener grandes resultados. Este es el comienzo, ya estoy en preparación, esto es por ustedes, mis amadas hijas”, sostuvo Andrea en su red social.