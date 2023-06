Robert Muñoz y su exesposa Pilar Astocuri en disputas por letras de las canciones de ‘Clavito y su Chela’

Clavito y su exesposa se enfrentan pese a que están divorciados hace años. | Magaly TV La Firme.

Se armó la de San Quintín. El recordado cantante de ‘Clavito y su Chela’, Robert Muñoz, se muestra mortificado porque su exesposa, Pilar Astocuri, ha empezado a cantar sus temas. Como se sabe, el artista nacional radica en los Estados Unidos desde hace 3 años, pues desde el inicio de la pandemia se enfrentó al impedimento de ingresar a Perú, lo que lo llevó a buscar soluciones para mantener a su familia en tiempos difíciles.

Desde ese momento no se sabía más, del intérprete de ‘Porque serás así', hasta hace poco que ha decidido retomar su carrera musical en el país norteamericano; sin embargo, se queja de que su exposa saca ganancias por sus canciones. Así lo dejó entrever el programa de espectáculos de Magaly Medina, Magaly TV: La Firme, en la reciente edición de su programa.

Al parecer, la señora Pilar exesposa del cantante radicado en Estados Unidos, hace unos días estrenó su tema musical “Mix La Chelita” con las mejores canciones de “Clavito”, incluyendo “Porqué serás así” y “Siento que no puedo vivir sin ti”, lo que ha generado la disputa entre ambos artistas. Como se recuerda, Astucuri, quien también integró las filas de la agrupación como la voz femenina, acaba de relanzar su carrera musical como solista, en donde no duda en tomar las canciones que son propiedad de su expareja sin autorización alguna.

Así lo dejó entrever, Roberto Muñoz en su reciente entrevista para ‘Magaly TV: La Firme’ para mostrar toda su molestia contra su exesposa, luego que ella lo acusara de ser infiel. Ante eso, él dijo que ella fue la que lo engañó.

“Siento que después de tres años viviendo aquí en Estados Unidos, pues yo vine para hacer una gira por diferentes ciudades y me quedé porque apareció la pandemia, ya estoy retomando mi carrera musical, cumpliendo mi sueño, pues he empezado con los shows y he grabado un nuevo disco. Sabía que iba a ser difícil, pero nunca me di por vencido”, comentó Muñoz para las cámaras de Magaly.

¿Quién es Pilar Astucuri, expareja de Roberto Muñoz?

En la entrevista de MagalyTV: La Firme, Roberto Muñoz negó tajantemente haberla violentado y aseguró que Pilar Astocuri solo buscar colgarse de él para tener más presencia escénica. Pero, ¿Quién es Pilar Astucuri? bueno, su nombre completo es Pilar Astucuri Balvin y es nacida en el departamento de Huancayo. Desde muy joven siempre tuvo mucho amor por la música y el gran timbre vocal con el que nació fue determinante para estar relacionada con el mundo musical.

Sin embargo, a la par de la música, Pilar estudió Contabilidad en la Universidad Nacional del Centro. Luego de ello, la cantante saltó a la fama cuando integró la agrupación musical ‘Clavito y su chela’, que le pertenecía al empresario Robert Muñoz. El artista nacional la conoció cuando interpretaba temas en la orquesta ‘La Solución’ y no dudó en fijarse en ella.

Tras ello, el romance entre Pilar Astucuri y Roberto Muñoz continuó y se dieron el ‘Sí, acepto’ un 14 de julio del 2015, día en el que se casaron en una ostentosa ceremonia. Lamentablemente, todo no fue felicidad, y dos años más tarde, la integrante de la banda anunció el final de todo y denunció ante la ley y públicamente que Roberto Muñoz, la había agredido psicológicamente y físicamente en dos oportunidades.