Presidente de EsSalud asegura que reducirá tiempo de espera en citas y luchará contra la corrupción

César Linares, presidente ejecutivo de EsSalud

César Linares restó importancia a las críticas y cuestionamientos tras su designación como presidente ejecutivo de EsSalud, lejos de centrarse en ello, decidió comprometerse con los más de 13 millones de asegurados y avalar por la salud de los peruanos.

Uno de los pilares que fortalecerá es la lucha contra la corrupción y los tiempos de demora que los asegurados deben esperar para acceder a una cita médica. Además, indicó que fortalecerá con equipos de última generación a los centros hospitalarios.

En la ceremonia de presentación participaron el viceministro de Trabajo, Juan Navarro Pando, así como funcionarios de la Sede Central de EsSalud.

Pidió a sus funcionarios trabajar con honestidad, transparencia y lealtad a fin de fortalecer los servicios de salud en las redes asistenciales y prestacionales a nivel nacional.

Durante una última entrevista que realizó para RPP Noticias, Linares se defendió y aseguró que está en la capacidad de dirigir EsSalud, por lo que exigió respeto a su persona, pero sobre todo a su profesión, ya que tiene toda la voluntad de ejercer de manera óptima el cargo.

Además, mencionó que las denuncias por las que ha sido investigado de manera penal se encuentran archivadas, por lo que solicitará que lo saquen del sistema de denuncias.

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, manifestó Linares.

“Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, añadió.

CMP asegura que Linares está inhabilitado desde enero 2023

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, volvió a referirse sobre designación de César Linares como titular de EsSalud, ante esto, afirmó que dicho funcionario se encuentra inhabilitado como médico desde enero de este año por temas administrativos.

“Hemos chequeado en el Colegio Médico y él está inhabilitado desde enero porque no ha pagado, no ha hecho su rol de certificación. Tiene muchos antecedentes y por eso señalamos que una persona que dirige una institución tan seria debe ser intachable. Él paga y vuelve a estar habilitado y si se rectifica mañana y presenta por internet todos sus documentos porque él dice que es médico obstetra, especialista 28 años... perfecto, pero tiene que ponerse en regla también con el Colegio Médico. No han sido sinceros en revisar su CV”, aseguró.

“Este señor tiene una serie de antecedentes. Hoy día me ha llegado denuncias de nepotismo que está en proceso. Eso no lo dijo anoche. La Red de Salud de Arequipa contrató a su hermano arquitecto para una obra que está inconclusa. No puede haber personas con estos antecedentes dirigiendo a una institución tan seria”, comentó.

Sin embargo, Infobae Perú verificó a través de la página web del Colegio Médico del Perú y Linares Aguilar aparece como activo.

Exministro Zamora critica la designación de César Linares

En una entrevista para el diario El Comercio, Víctor Zamora, exministro de Salud, manifestó que existe una carencia absoluta por parte del Gobierno (Castillo y Boluarte) al proponer a profesionales que dirijan íntegramente el sector, el cual es un sistema precario desde hace años.

“Se repite la mediocridad de los funcionarios que se eligen no solamente por su prontuario, o sea, por sus antecedentes penales, judiciales, sino también por su poca o nula formación en el área para la cual han sido designados. Además, hay una nula experiencia en la gestión sanitaria y finalmente han usado la organización, tanto el Ministerio de Salud como de Essalud, para el ‘cuoteo’ y el cabildeo político. En resumen, se revela la peor catadura ética, profesional y de gestión pública”, indicó al mencionado medio de comunicación.