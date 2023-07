César Linares se defiende y asegura que está capacitado para dirigir EsSalud: “Soy inocente”

César Linares, nuevo presidente de EsSalud, se defiende de acusaciones

La designación de César Linares está siendo muy cuestionada por diversas entidades y figuras políticas, pues aseguran que el nuevo funcionario no posee la “capacidad moral” por tener varias denuncias penales en su contra. Ante esto y cansado de las críticas, salió a defenderse y asegurar que puede llevar las riendas de EsSalud.

El nuevo presidente de EsSalud afirmó en entrevista con RPP Noticias que las investigaciones que se le sigue sobre delitos como lesiones leves, colusión y homicidio culposo se encuentran archivadas por las autoridades.

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, manifestó Linares.

“Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, añadió.

¿Cómo van los procesos penales de César Linares?

César Linares aclaró que la denuncia por lesiones del 2010 está concluida, por lo que no tienen por qué juzgarlo por su pasado.

“Fui citado solo una vez y no se formalizó la acusación, al no tener participación directa en los hechos. Por ese motivo, solicitaré, se elimine mi nombre del registro Sistema Integrado de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIAFT)”, dijo para RPP Noticias.

Sobre la denuncia en el 2014, por el delito de lesiones, sostuvo que ya ha sido archivada por sobreseimiento.

Presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares Aguilar. (Composición: Perú 21)

Con respecto a la acusación por colusión simple, explicó que se le incluye por ser exdirector del Hospital Honorio Delgado, así como a otros funcionarios, por la compra de un ecógrafo. En ese caso, precisó que los hechos se encuentran en proceso de investigación por el Órgano Jurisdiccional.

Además, dijo que, en el caso de la denuncia formulada por homicidio culposo en 2018, la Fiscalía decidió archivar el caso.

No es miembro de Perú Libre

A pesar de que en los registros aparece su nombre, César Linares mencionó que no forma parte del partido político Perú Libre, agrupación que llevó a Pedro Castillo convertirse en presidente del Perú.

“Jamás he tenido vida política. Nunca he pertenecido a un partido, entonces es algo que me sorprendió cuando me informaron y yo mismo a primera hora estaré presentando una carta solicitando mi desafiliación a esa agrupación. No conozco a sus líderes ni a sus congresistas”, expresó.

César Linares lleva afiliado en Perú Libre desde enero de 2022.

Gobierno oficializó la designación de César Linares como presidente de EsSalud

El último domingo se conoció que el Gobierno de Dina Boluarte dio por concluida la designación de la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, del cargo como presidenta ejecutiva de EsSalud tras asumir funciones el pasado 12 de julio.

Por medio de la Resolución Suprema N.º 021-2023-TR, el Poder Ejecutivo oficializó el cese de la extitular del Ministerio de Salud para darle el mandato a César Linares Aguilar, quien fue director del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, según se leyó en dicho documento.

De esta manera, el nuevo presidente de EsSalud, César Linares, se convirtió en el nuevo presidente ejecutivo de EsSalud en donde más de 13 millones de peruanos se atienden día tras día.