Genial pase de Piero Quispe recibió elogios de ESPN en Universitario vs Corinthians por Copa Sudamericana

El habilidoso volante puso una genial pelota para los pies de Martín Pérez Guedes, quien se perdió 1-0. (Video: ESPN)

Universitario estuvo cerca de anotar el primero en su partido vs Corinthians por el partido de vuelta de los play off de Copa Sudamericana. Esto ocurrió a los 30 minutos, cuando Piero Quispe le metió un espectacular pase filtrado a Martín Pérez Guedes, que lo dejó mano a mano con el portero. Si bien el mediocampista argentino no pudo marcar, el volante de 21 años se llevó los aplausos del narrador de ESPN, Germán Sosa.

Te puede interesar: Corinthians no quiere jugar en Perú ante Universitario por insólita razón: ¿peligra la vuelta de Copa Sudamericana?

“Que lindo lo de Piero Quispe, habilitando a Pérez Guedes, perfectamente habilitado”, exclamó el relator argentino.

La jugada nació de un mal despeje de un defensor del ‘timao’, el balón le quedó al formado en la academia Tito Chumpitaz, quien acomodó el cuerpo y tocó en primera para Pérez Guedes, al que dejó solo y con ventaja frente al arquero Carlos Miguel. No obstante, el nacido en Tres Arroyos, no realizó un buen primer control, y apareció el guardameta brasileño, que salió rápido, no se comió el amague y despejó la pelota evitando el tanto ‘crema’.

Te puede interesar: Universitario vs Corinthians: fecha y horario oficiales del partido en el Monumental por la Copa Sudamericana 2023

Esta fue la mejor ocasión que tuvieron los dirigidos por Jorge Fossati en la primera parte, la cual estuvo marcada por el control del equipo ‘merengue’, el cual impuso su fútbol controlando el balón y sometiendo a los brasileños. No obstante, salvo el gran pase de Quispe, carecieron de profundidad y tranquilidad en los últimos metros para rematar al arco.

Respecto a Piero Quispe, fue quien controló los hilos de Universitario, estuvo muy participativo con la pelota, siempre pidiéndola, tratando de encarar o combinar con sus compañeros para meterse al área. Sin embargo, al igual que al resto de sus compañeros, en algunas jugadas no pudo ser preciso o le faltó tranquilidad para resolver.

Te puede interesar: La respuesta del Minsa al DT de Corinthians por rehusarse a jugar en Perú por el síndrome de Guillain-Barré

Cabe señalar que, el nacido el 14 de agosto de 2001 también tuvo en sus pies otras chances de romper la paridad. La primera fue a los 23 minutos cuando le quedó un rebote de un remate de Andy Polo y metió un derechazo que pasó cerca del palo derecho. Posteriormente, a los 51 minutos ingresó al área en una gran jugada individual, pero su disparo rebotó en un defensa del Corinthians.

Los números de Piero Quispe en la Copa Sudamericana

Antes del choque con el ‘timao’, Piero Quispe llevaba siete partidos disputados en la Copa Sudamericana, siendo titular en cinco ocasiones e ingresando desde la banca en otras dos. El único compromiso que se perdió fue la victoria 2-0 sobre Independiente Santa Fe en el Monumental, pues sufría una lesión en la rodilla.

Pese a que su principal virtud es el pase gol, en esta competición su mayor aporte a sido marcando, pues suma dos tantos y ninguna asistencia. Su primera conquista fue en el triunfo 2-0 sobre Cienciano en la primera fase, y el segundo fue el único tanto en la victoria 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, que le dio a los ‘merengues’ el pase a los play off.

El volante peruano puso el primero en el Estadio Monumental por el certamen internacional. (Video: ESPN)

¿Cuánto mide el portero de Corinthians?

Uno de los aspectos claves para que Martín Pérez Guedes no pueda concretar su tanto fue la enorme estatura del portero Carlos Miguel, quien llamó la atención desde el partido de ida por su gran tamaño. El arquero de 24 años tiene una estatura de 2 metros, superando a otros guardametas míticos como Dida, quien también destacó por su altura.

Lleva en Corinthians desde 2022, cuando llegó procedente del Boa, cumple el rol de suplente de Cassio y en una temporada y media lleva atajados ocho partidos, dos por la Serie A de Brasil, dos por el Paulistao, dos de Copa Libertadores y dos de Copa Sudamericana.