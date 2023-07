Incorporarán audio de Jorge Flores Ancachi que involucra a Jorge Montoya, Roberto Chiabra y José Cueto en recorte de sueldos

Jorge Montoya, Jorge Flores y José Cueto

La situación de Jorge Flores Ancachi se complica más en el Congreso. La Comisión de Ética informó que incorporarán el nuevo audio protagonizado por el legislador de la bancada de Acción Popular en el que se escucha que señala a sus colegas Jorge Montoya, José Cueto (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) que también recortarían los salarios de sus trabajadores.

“Lo difundido ayer (domingo 16) por el dominical ‘Cuarto Poder’ será recogido en la indagación por ser parte de una misma imputación de presunto recorte de remuneraciones de sus trabajadores”, se lee en el comunicado emitido por el grupo de trabajo que es dirigido por Karol Paredes, quien también integra el partido de la lampa junto a Ancachi.

El último domingo 16 se dio a conocer una conversación, que dataría del 12 de enero pasado, del parlamentario en el que se le escucha que justifica su acción de quitarle una parte de sus sueldos a sus colaboradores porque otros ‘padres de la patria’ lo hacían, pero que no salían a la luz.

“Y así, no, entonces, el otro día, han sido varios meses, cuando todavía estaba bien, (Maricarmen Alva) habló de Montoya, Chiabra, de los tres militares y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares. Como son militares se han jalado militares. [...] los militares los querían denunciar que [...] me están mochando”, sostuvo Ancachi.

Comunicado de la Comisión de Ética sobre el caso de Jorge Flores Ancachi.

El legislador acotó que la extitular del Congreso le enseñó cómo debía recortar los sueldos.

“Maricarmen, ya no lo dijo en buena onda, pero dijo: ‘La gente acá es ingrata, ¿cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar nos quieren denunciar? No les vaya a pasar lo mismo. Había dos en mi despacho que ya los he retirado. Prefiero no tener nada a que me denuncien’. No crean que soy el único que hace. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaban antes de venir acá?”, habría dicho Alva.

Rechazo y presentan denuncia

La revelación generó indignación. María del Carmen Alva negó lo dicho por Jorge Flores Ancachi.

“Condeno cualquier acto de abuso laboral. El recorte de sueldo no tiene justificación. El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La lampa no se mancha”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ayer se conoció que Alva presentó una solicitud ante José Arriola, vocero de su bancada, a fin de convocar una reunión para analizar la posibilidad de expulsar a Flores Ancachi.

De otro lado, los legisladores Cueto y Montoya anunciaron que denunciarán por el delito de difamación a su colega de Acción Popular por acusarlos de un acto antiético sin prueba alguna.

“Se ha mencionado a varios sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, absolutamente nada. Eso mancha las honras. Ese señor es un delincuente no es un congresista. Ha engañado a sus votantes para apoderarse del título de congresista y seguir haciendo sus fechorías. Fíjense su prontuario judicial que tiene. Lo voy a denunciar penalmente y no voy a parar hasta verlo adentro de la cárcel”, señaló el vocero de la bancada de Renovación Popular que calificó, además, como “delincuente” a Flores Ancachi.

“Mentira tras mentira, la mentira tiene patas cortas. No se la vamos a pasar, ya estamos hartos. No solo (se verá en) la Comisión de Ética —porque ya ha sido denunciado por la señora Maricarmen Alva, me voy a plegar a esa denuncia—, lo vamos a mandar de todas maneras a la Fiscalía porque eso es difamación agravada y nadie tiene derecho de arrogarse la potestad de manchar nuestro nombre”, agregó Cueto.