“No se la vamos a pasar”: Jorge Montoya y José Cueto denunciarán penalmente a Jorge Flores Ancachi

Los congresistas de Renovación Popular, Jorge Montoya y José Cueto, anunciaron que presentarán una denuncia penal contra el parlamentario de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, por difamación agravada. La acción responde al audio difundido por Cuarto Poder en el que el acciopopulista asegura que los almirantes en retiro estarían involucrados en presunto recorte de sueldo a trabajadores de sus despachos.

“Cuando todavía estaba bien, (María del Carmen Alva) habló de Montoya, Chiabra, de los tres militares y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares. Como son militares se han jalado militares. [...] a los militares los querían denunciar que [...] ‘me están mochando’”, se escuchar decir a Flores Ancachi.

Al respecto, Montoya Manrique calificó de “delincuente” al acciopopulista y aseveró que “una persona de esa calaña no puede estar en el Congreso sentado junto con nosotros”.

“Se ha mencionado a varios sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, absolutamente nada. Eso mancha las honras. Ese señor es un delincuente no es un congresista. Ha engañado a sus votantes para apoderarse del título de congresista y seguir haciendo sus fechorías. Fíjense su prontuario judicial que tiene. Lo voy a denunciar penalmente y no voy a parar hasta verlo adentro de la cárcel”, declaró Montoya Manrique a la prensa.

Por su parte, Cueto Aservi aseveró que, contrario a lo que indicó Flores Ancachi en el material difundido, “las seis personas que trabajan en mi despacho todos son civiles, no hay ni un solo militar”.

“Mentira tras mentira, la mentira tiene patas cortas. No se la vamos a pasar, ya estamos hartos. No solo (se verá en) la Comisión de Ética —porque ya ha sido denunciado por la señora Maricarmen Alva, me voy a plegar a esa denuncia—, lo vamos a mandar de todas maneras a la Fiscalía porque eso es difamación agravada y nadie tiene derecho de arrogarse la potestad de manchar nuestro nombre”, señaló.

Flores Ancachi también acuso a María del Carmen Alva y Roberto Chiabra

En la última grabación filtrada de Jorge Flores Ancachi, el acciopopulista también implica al parlamentario de Alianza para el Progreso, el excomandante general del Ejército Roberto Chiabra, en el presunto recorte de sueldo a trabajadores.

“Quiso pagar 100 soles a un periodista para que no le saque un reportaje, lo detuvieron en el aeropuerto por un problema que ha tenido cuando trabajaba en Puno, este caso de Los Niños. ¿Qué pierde él? No puede seguir, como ha dicho (Luis) Aragón, en el Congreso. (...) Que no se meta con el honor y el prestigio de las personas. A mí me costó mucho, así que tiene que tener mucho cuidado cuando se refiere a mí, especialmente cuando me está difamando”, alegó Chiabra.

Una semana antes, Flores Ancachi intentó involucrar a su correligionaria y expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien calificó de “absurda” la afirmación y planteó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Jorge Flores exigía el 10% del sueldo a trabajadores

Cuarto Poder reveló que el legislador de Acción Popular requería a los trabajadores de su despacho el 10% del sueldo y el 50% de bonos. Uno de los reclamos fue grabado por una de las víctimas.

“Con ustedes había quedado bien claro de que nos iban a apoyar con el 10% (de sus sueldos). Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes y con los bonos al 50%. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad. No veo que lo hagan con ese mismo cariño que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito que se preocupa como si le pesara el dinero. Y me dice: ‘Congresista, ya’”, protestó Flores Ancachi.