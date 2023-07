Nuevo ‘mochasueldos’: Audio revela que congresista Jorge Flores Ancachi exige a trabajadores el 10% de sus salarios

Nueva denuncia pesa sobre parlamentario de Acción Popular Jorge Flores Ancachi.

Un nuevo caso de recorte de sueldos expone la corrupción y el clientelismo al interior del Congreso de la República, una institución rechazada por más del 90% de peruanos. Esta vez se trata del congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, quien presionaba a sus trabajadores a entregarles el 10 por ciento de sus salarios y la mitad de todos los bonos que reciban.

Te puede interesar: Congresistas viajeros al descubierto: foto confirmó visita a Alemania a pesar de sus intentos por mantenerlo en reserva

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, aseguró el parlamentario en enero pasado, sin saber que sus palabras estaban siendo grabadas.

La grabación se registró el 12 de enero de 2023 y en la conversación el legislador, también vinculado al caso de ‘Los Niños’, señala que se arrepiente de no haber aceptado los 250 mil dólares que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso, reveló el programa Cuarto Poder.

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, manifestó Flores Ancachi.

Además, el congresista se ufanó frente a sus trabajadores que los recortes de sueldo son usuales en el Parlamento. “No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá”.

Implican a María del Carmen Alva

En otra parte de su audio también aseguró que la propia congresista María del Carmen Alva Prieto, también de Acción Popular, le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

Te puede interesar: Susel Paredes propone citar a Alberto Otárola para que detalle avances del plan por la infancia ante alza de casos de violación

“El año pasado, cuando asumimos, nos dice: ‘Chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca: ‘Cómo es esto, Jorge. Oye, pero te digo que yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro”, detalló.

Según audio de Flores Ancachi, Alva también sabría de práctica 'común' de recortar sueldos en el Parlamento. (Congreso)

“Bueno, Maricarmen ya no lo dijo en buena onda, pero dijo: ‘La gente acá es ingrata, cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar. No les vaya a pasar lo mismo. Así que había dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien’. Entonces, en esa línea, hermano, o sea, no crean que soy el único que hace eso”, prosiguió.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga alertó que una presidencia de Perú Libre va desprestigiar más al Congreso

A la fecha ocho congresistas fueron denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos), Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular). Pese a las graves imputaciones ninguno ha sido suspendido u obtenido una sanción.