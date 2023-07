Al Fondo Hay Sitio: Francesca descubrió la infidelidad de Diego Montalbán y usuarios reaccionan: “Peter, tu momento ha llegado”

Francesca descubrió infidelidad de Diego Montalván con Claudia Llanos y usuarios en redes sociales piden que Peter McKay la consuele. (Al Fondo Hay sitio/ América TV)

Se le hará esta vez. En el último capítulo de la serie ‘Al fondo hay sitio’ se vivió el desamor de Francesca Maldini tras enterarse del engaño de Diego Montalbán con su enemiga Claudia Llanos. Como se recuerda, la antagonista cumplió con su venganza y le envió de regalo un USB con todos los videos íntimos con el chef como prueba de todas las mentiras que le hacían creer para lograr sus objetivos.

La triste escena queda cuando la líder de los ‘Maldini’ llora desconsoladamente, puesto que quedó horrorizada al ver todos los videos en su laptop donde se aprecia a la popular ‘Mirada de tiburón’ en la cama con el chef mientras él habla mal de Francesca. Incluso, el empresario guardo el dinero que le pidió a su esposa para dárselo a su enemiga.

“Mira Francesca el regalito que me trajo tu marido, pero algo me dice que tu esposito te lo sacó con mentiras. Eres tan idiota como él”, fueron las palabras que dijo Claudia, mientras se dirigía a la cámara para Maldini. La señora no podía creer que Diego Montalbán solo se haya casado con ella solo por su dinero. “Me importa poco lo que piense esa vieja aburrida e insoportable”, la escena termina cuando Francesca cierra la laptop entre lágrimas de decepción.

Francesca Maldini descubre la infidelidad de Diego Montalbán. (Captura)

Ante ello, los usuarios en redes sociales no pudieron dejar de opinar de este intenso capítulo y volvieron el clip en viral. Incluso, mucho dejaron entrever que este sería el mejor momento para que el personaje de Adolfo Chuiman, Peter McKay se declare de una vez por todas el gran amor que siente por su ‘Madame’.

“Ya es tu hora”, “Peter, tu momento ha llegado”, “Pobre Madame”, “Peter, declárale tu amor, antes que te vuelvan a secuestrar”, “Peter, tú eres su gran amor”, “Pobre Madame, no se merecía una desilusión tan grande”, “Francesca ahí tienes a tu Mayordomo que se muere por ti”, “Una maldita esa Claudia”, “¿Qué le hará Francesca?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales a la expectativa del siguiente capítulo este 18 de julio.

Como se sabe, el popular ‘Peter’ regreso de entre los muertos, luego que el mayordomo de la familia Maldini no murió a manos de Claudia Llanos, como se pensó en un inicio, si no fue secuestrado y puesto en cautiverio. Peter logró escapar de forma dramática de donde estaba secuestrado, aunque tomó un rumbo desconocido.

Francesca Maldini rompió en llanto. (Captura)

¿Qué le dijo Francesca a Diego Montalbán tras verse descubierto?

Luego de que Francesca Maldini escuchara todas las promesas de amor que le hacía Diego Montalbán a Claudia Llanos, quien se iba a la cárcel, pero le dejó de regalo el USB con todos los videos con su esposo. El personaje interpretado por Giovanni Ciccia corrió para intentar evitar que su esposa vea la serie de video; pero ya era demasiado tarde, pues su traición se descubrió por completo.

Entre lágrimas, la popular ‘Madame’ le dijo entre lágrimas que era un ser despreciable por todo lo que le había hecho, luego de dar todo por su matrimonio. Pese a que el chef trataba de consolarla, era demasiado tarde.

“Eres un miserable, un ser despreciable, una basura. Hace cuánto tiempo que te estás burlando de mí, qué te estás riendo de esta pobre vieja ridícula que creyó todas tus mentiras”, fueron las palabras denotadas de decepción de Francesca Maldini contra Diego Montalbán.