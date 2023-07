Al Fondo Hay Sitio: Francesca Maldini descubre la infidelidad de Diego Montalbán con Claudia Llanos

Este 17 de julio se vivió un tenso capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ cuando Francesca Maldini recibió un regalo de Claudia Llanos. En esta última edición, la familia Maldini y los Gonzales se encuentran celebrando la captura de la popular ‘Mirada de tiburón’, quien trató de huir de la Policía Nacional viajando a Piura, pero terminó siendo arrestada en un gran operativo.

Todo iba bien hasta que Diego Montalbán decide ir a la cárcel para conocer más detalles del caso y le pide al teniente ver a Claudia por un momento. En este encuentro, el chef le asegura que puede quedarse con el dinero de su supuesta operación a cambio de los videos donde se confirma su infidelidad. Recordemos que, la ‘Mirada de Tiburón’ escondió una cámara y grabo cuando ambos tenían intimidad.

Sin embargo, Claudia Llanos se niega a su oferta y confiesa que aún no ha acabado con su plan para destruir a la popular ‘Madame’, pues aún jugará su última carta. “Lo que yo quiero es que Francesca sufra, que sienta tanto dolor y desesperación que desee la muerte (...) Y la verdad, aunque quiera darte los videos, a esta hora ya no es posible. Le envié un regalito”, dijo con una sonrisa malévola.

En ese momento, Diego Montalbán pierde el control e intenta agarrarla a través de las rejas. “¡¿Qué has hecho?! Maldita”, expresó muy enojado, para luego salir corriendo de la dependencia policial e intentar que su esposa no abra el obsequio.

Captura.

El chef maneja a toda velocidad, mientras que Hiro recibe un paquete en la casa y le avisa a su jefa. Francesca Maldini abre la caja y encuentra un USB junto con una pistola que llevaba una nota. “Úsala con sabiduría”, se lee en el papel. Si bien, la popular ‘Madame’ estuvo a punto de llamar a su esposo sospechando que era una trampa, terminó por ver lo que contenía la memoria.

Para su gran sorpresa y decepción, encuentra los videos de Diego y Claudia manteniendo relaciones sexuales, así como la vez que el chef le estaba entregando el maletín con el millón de dólares, los cuales sacó de las cuentas bancarias de la empresa de Francesca.

La matriarca de los Maldini se queda en shock y no aguanta las lágrimas. Pero eso no es todo. Claudia también le dejó un mensaje. “Mira Francesca, el regalito que me trajo tu marido. Aunque algo me dice que es tuyo y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras. Eres tan idio** como él”, se le escucha decir a la villana ante la mirada atónita de Francesca envuelta en llanto.

Francesca Maldini rompió en llanto. (Captura)

Francesca Maldini confronta a Diego Montalbán

Diego Montalbán llega a la casa y encuentra a Francesca Maldini en su despacho. “Yo nunca imaginé que tú me harías algo así. Yo hubiera puesto las manos al fuego por ti. Hubiera matado por ti. Yo pensé que había encontrado al hombre que me daría la felicidad que tanto buscaba. Yo no merecía esto”, dijo con la voz quebrantada.

“Hay 20 videos asquerosos de tus encuentros con esa mujer. Puedes explicarme tanta mentira e inmundicia. Yo solo encuentro una explicación, que eres un ser miserable, despreciable y una basura. ¿Hace cuanto tiempo te estás riendo de mí? De esta pobre vieja ridícula que creyó todas tus mentiras. Ahí están las pruebas de que solo me buscaste por mi plata”, agregó furiosa.

El chef trata de convencerla de que Claudia Llanos editó los videos y todo es una mentira; sin embargo, la popular ‘Madame’ no le cree y lo bota de su casa. Diego continúa e insiste que es falso. Ante ello, Francesca agarra la pistola en medio de su desesperación y se queda mirándolo fijamente.