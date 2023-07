Ricardo Rondón recibió la invitación ‘La Casa de Magaly’, pero lo rechaza: “Hubiera sido un loco calato”

Conductor Ricardo Rondón agradece la oportunidad para pertenecer al reality de Magaly Medina, pero por temas de contrato no puede. (Composición: Infobae)

No los quiso. El reciente ganador de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, Ricardo Rondón sigue dando que hablar y es que luego de haber logrado gran popularidad por su participación en Latina, fue buscado por la producción de Magaly Medina para que `participara de su nuevo reality.

Como se sabe, la ‘Urraca’ y su programa Magaly TV La Firme se alista para darle duro a la competencia con su nuevo reality, ‘La Casa de Magaly’, programa que busca enfrentar a un grupo de faranduleros encerrados en una casa, donde revelarán su lado más vulnerable y sensible.

Ante ello, el exconductor de ‘En Boca de todos’ fue llamado por el productor de Magaly para que se sumara al elenco de famosos que se instalaran por varias semanas en la casa. Sin embargo, Rondón manifestó que agradece la oportunidad, pero que en esta ocasión no podría por temas de contrato con Latina. Incluso se animó a decir que hubiese sido la mejor oportunidad para poder conocer a Medina y resolver algunas diferencias entre ellos.

“Patrick (Llamo) me llamó. Si lo hace es porque Magaly lo sabe”, expresó. “Con Magaly nos hemos cruzado alguna vez, pero no hemos conversado nunca. Los espacios y tiempos se dan cuando tengan que ocurrir. Probablemente, se dé el momento de conversar con ella. Uno no sabe qué puede pasar”, dijo el conductor en un inicio a un medio conocido.

Según Ricardo Rondón, no ha tenido el gusto de conocer a la figura de ATV y que participar de ‘La Casa de Magaly’, hubiera sido la ocasión perfecta para poder conocerla y limar asperezas. “Nunca he tenido mayor acercamiento a Magaly. Me pareció muy cortés y generoso que llegue dicha propuesta y se lo agradezco”, agregó a El Popular.

Sin embargo, el comunicador no descartó del todo dicha posibilidad porque no sabe lo que pasaría más adelante. Lo que sí, Rondón deja en claro que su participación en el reality hubiera dado mucho que hablar. “Probablemente, hubiera sido un loco calato, pero te voy a decir, que me iba a divertir. Igual agradezco que se hayan tomado el tiempo de pensar en mí”, manifestó el ganador de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Ricardo Rondón visitó el set de El Gran Chef Famosos. (Difusión)

Ricardo Rondón también rechaza a GV Producciones

Incluso, el exconductor de América TV también recibió la oferta de la productora de Gisela Valcarcel, GV Producciones para la conducción de ‘¿Cuál es el verdadero?’, y el que ahora conduce Adolfo Aguilar. Sin lugar a dudas, el cambio de canal le habría favorecido mucho, pero en esta oportunidad también la tuvo que descartar por un tema de contrato con el canal de Jesús María.

“Me llamaron del programa de Gisela (Valcárcel). No puedo tampoco por tener contrato con Latina. Se vienen cosas hermosas. Yo pude enfrentar mis miedos y que vean mi lado débil más allá del personaje que mostraba como periodista”, termina diciendo Ricardo Rondón para el medio citado. Como se sabe, el exconductor resaltó en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ mostró una nueva faceta que nadie conocía, logrando el cariño de los televidentes.

Ricardo Rondón aparecerá en programa de cocina de ‘América TV’ tras ganar ‘El Gran Chef Famosos’.

¿Quiénes participarán en ‘La Casa de Magaly’?

‘La Casa de Magaly’ estaría pronto a estrenarse, pero su conductora Magaly Medina todavía no ha compartido la fecha, pero la información del lugar donde se empezaría a grabar. Al parecer, sería en Cieneguilla. Por otro lado, los primeros famosos que estarían confirmados en el reality son:

Alfredo Benavides

Gabriela Serpa

Andrés Hurtado

Shirley Cherres

Paloma de la Guaracha