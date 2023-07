Ricardo Rondón regresa a ‘El Gran Chef Famosos’ y presenta libro sobre su paso por el reality

Ricardo Rondón visitó el set de El Gran Chef Famosos. (Difusión)

Ricardo Rondón regresará a ‘El Gran Chef Famosos’ luego de consagrarse como el ganador de la primera temporada. El exconductor de ‘En Boca de Todos’ dejó a más de uno sorprendido al llevarse el primer lugar del concurso de cocina tras una ardua lucha contra Karina Calmet, quien se quedó con el segundo lugar de la competencia.

El presentador de TV, que se convirtió en uno de los favoritos y se ganó el corazón de miles de televidentes, retornará al reality de Latina Televisión en la edición de este sábado 8 de julio a partir de las 20:30 horas para presentar en exclusiva su libro de coaching “¿Cómo sobrevivir a El Gran Chef y ganar en el intento?”.

“El Gran Chef es el formato insignia de una nueva televisión empática y divertida. Cada uno de los participantes vence sus propios miedos ante lo desconocido y frente a millones de televidentes. El Gran chef y la familia peruana son ahora dos latidos en un solo corazón…Tolón, Tolón”, comentó..

Ricardo Rondón se convirtió en el ganador de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ | Latina

Asimismo, Ricardo Rondón señaló que haber sido parte de ‘El Gran Chef Famosos’ lo ayudó a fortalecer su relación con sus seres queridos y a ser mejor ser humano. “El Gran chef me reconcilió con mis vacíos, mi familia. Me convirtió en una mejor persona, un mejor papá, pero sobre todo a conocer y recibir el cariño de personas que me dijeron Rondón Tolon Tolon, no estás solo… Me siento ahora el más rico de los hombres pobres”, agregó.

Según se puede ver en el adelanto del programa, el periodista llegará con su trofeo en mano y su nuevo libro en la noche de sentencia. Uno de sus objetivos será poner en aprietos a Mr. Peet, Mauricio Mesones, Katia Palma, Ale Fuller y Natalia Salas con extremos retos culinarios, mientras que los famosos estarán luchando por convencer al jurado y no caer en eliminación.

“Mi regreso se sintió como una explosión de emociones porque pude revivir momentos inolvidables como el primer día que llegué a la estación, momentos de tensión frente al jurado y una final de infarto frente a la maravillosa Karina Calmet”, concluyó Ricardo Rondón.

Ricardo Rondón sorprende a escolares que recrearon ‘El Gran Chef Famosos’

Ricardo Rondón llegó hasta el colegio Albert Einstein de San Martín de Porres para sorprender a un grupo de alumnos que llamaron la atención por recrear el programa ‘El Gran Chef Famosos’ durante las horas de clase. Los escolares decidieron llevar los insumos, artefactos y crear sus propios mandiles con materiales reciclados para competir entre ellos, con el objetivo de aprender cómo hacer una lonchera saludable.

la exfigura de América TV quiso ser parte de esta novedosa propuesta y llegó hasta la escuela con su flamante trofeo. Al ingresar al aula, los menores de edad lo recibieron con aplausos y gritos de emoción. El presentador se encargó de ser jurado entre los 6 equipos que luchaban por ser los mejores tras preparar ensaladas de fruta con sandwiches de pollo y atún.

“Ustedes son la mejor expresión del amor, de la unión y de la familia, pero sobre todo de la creatividad. Que bueno que El Gran Chef Famosos pueda contribuir a que amen nuestra gastronomía, a que les guste la cocina, a que los una y que haga que sean un equipo y trabajen siempre unidos”, fueron las palabras de Ricardo, para luego anunciar que todos los alumnos ganaron la competencia.