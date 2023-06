Ricardo Rondón explica la razón por la que su hermana Fabiola no lo acompañó a la final de ‘El Gran Chef Famosos’

Ricardo Rondón cuenta por qué su hermana no lo acompañó a la final. (Instagram)

Ricardo Rondón se coronó como el ganador de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, su participación sorprendió a más de uno, pues demostró que pese a la personalidad que muestra en televisión, evidenció el otro lado de su vida en la que se enfrenta a retos y decide salir de su zona de confort. Además, que logró un triunfo en un ámbito que desconocía y que descubrió que podía ser muy hábil.

La final de la primera temporada del programa de cocina de Latina se dio el miércoles 21 de junio, teniendo como los últimos participantes a Karina Calmet y Ricardo Rondón. Ambos prepararon tres platos y al final de todos, el jurado les puso un puntaje que sumándolo dio al ganador.

Para recibir el resultado, el presentador José Peláez anunció que los familiares de los participantes ingresarían al set para darle el apoyo emocional a sus participantes al recibir la noticia del ganador. En ese momento, Karina Calmet recibió a su hija y su madre, mientras que Rondón no tuvo a nadie más que Patricio Suárez-Vértiz quien se ofreció a quedarse a acompañar a su gran amigo.

Luego de saber que Ricardo era ‘El Gran Chef Famosos’ de la temporada, el competidor rompió en llanto y evidenció su emoción al notar que logró algo que ni siquiera imaginó. Es así que al recibir su trofeo, dio un discurso que conmovió a muchos.

“Me he caído, me he levantado, me he frustrado y también he ganado. Cuando me propusieron estar aquí dije que no porque no quería salir de mi zona de confort. Luego decidí vencer mis propios miedos y probar con algo que a lo mejor me haga sentir feliz conmigo mismo”, mencionó entre lágrimas.

Además, mencionó que este formato es lo nuevo para la televisión peruana. “Peláez, tienes el privilegio de ser la cara de esa televisión que todos reclamaban, si se puede hacer televisión buena, tengo 30 años en esto, si se puede hacer buena televisión y con respeto, tú eres el pionero de la nueva televisión. Nunca firmé un autógrafo a un niño y ahora se me acercan”, finalizó.

¿Por qué la hermana de Ricardo Rondón no lo acompañó a la final?

En una anterior edición a la final, la hermana de Ricardo Rondón llamada Fabiola, llegó al programa para acompañarlo en un reto en duplas. En ese momento, muchos quedaron sorprendidos al mostrar en público aparte de la familia del expresentador.

Y es que, como él mismo lo ha dicho, vive solo, pues su hijo se mudó al extranjero para estudiar y él no tiene pareja. Por esa razón, en más de una ocasión se tildó de ser una persona solitaria e incluso bromea con que ‘nadie lo quiere’ por lo que esta ausencia llamó mucho la atención.

Los usuarios se preguntaron el motivo por el que su hermana no estuvo en el espacio de Latina. Recientemente, el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ explicó por qué su familiar no estuvo.

“Mi hermana Fabiola vive con mi mamá, yo vivo solo. La verdad, ella no podía venir porque estaba cuidando a mi mamá. Tengo a mi mamá un poco delicada y a mi papá también. Ese día, mis hermanas llevaron a mi mamá a una casita en Chilca que tenemos por allá”, afirmó al inicio para La República.

Tras ello, señaló que no creía que iba a ganar, por eso no le preocupaba que nadie estuviera acompañándolo, pero el resultado fue otro. Finalmente, señaló que fue una prueba contra él mismo. “Yo dije: “Para qué voy a llevar un familiar a la final si no voy a ganar. Además, si quedó segundo, por gusto los hice venir”. Yo vine solo y me voy solo. Era una prueba contra mí”, sentenció al respecto.