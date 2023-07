Reniec planea que la totalidad de la población peruana tenga DNI electrónico

El DNI electrónico también es conocido como DNIe.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que existe un proyecto para que el DNI electrónico tenga más protagonismo en el país. Para ello, se ha establecido aumentar la impresión de estos documentos digitales a fin de que la capacidad alcance para todos los peruanos.

Carmen Velarde Koechlin, titular de Reniec, sostuvo para Agencia Andina que actualmente hay una demanda de 9 millones de DNIs electrónicos anualmente. Por ello, están apostando por mejorar la infraestructura de impresión a fin de cubrir las solicitudes.

En esa línea, anunció la compra de cuatro impresoras que permitirán pasar de 254 mil a 540 mil impresiones por mes, lo cual también abriría paso a una entrega del DNI electrónico en menor tiempo. Cabe mencionar que, estos equipos serán destinados para las oficinas de Lima y una para Arequipa.

“Tres de las cuatro impresoras nuevas estarán en Lima, porque son bastante grandes y requieren un centro de impresión seguro y una carga eléctrica determinada, pero la otra estará en Arequipa para que cubra parte del sur del país”, mencionó la funcionaria.

Velarde Koechlin dijo también que tienen un cronograma, el cual ha iniciado con los jóvenes de 17 años, quienes pueden obtener el DNI electrónico y, además, se pueden llevar su firma digital para que cuando cumplan la mayoría de edad no estén regresando por ese mecanismo criptográfico.

Cabe mencionar que, Reniec proyecta que para el 2026, todos los peruanos mayores de edad cuenten con el DNI electrónico.

Realiza el cambio de domicilio de tu DNI en 5 sencillos pasos. Recuerda que puedes hacerlo de forma presencial o desde la comodidad de tu hogar. Video: Reniec

Método biométrico

Con el fin de evitar la suplantación de identidad o clonaciones, el Reniec continúa apostando por el método biométrico para validar la identificación de los peruanos.

“El aplicativo de enrolamiento para iris es un método biométrico. Este ayudará muchísimo en la identificación de las personas y así se convertirá en una nueva alternativa en nuestra identificación”, sostuvo Velarde para el mencionado medio.

Es necesario indicar que el sistema de reconocimiento del iris es considerado como una opción de identificación biométrica segura, ya que esta parte anatómica exhibe atributos singulares y difíciles de reproducir, además no demanda ningún tipo de contacto físico con dispositivos.

Requisitos para tramitar el DNI electrónico

Para poder solicitar tu DNIe en Reniec, primero debes contar con los requisitos que se te menciona a continuación:

- Ficha Registral, suscrita por el titular con carácter de Declaración Jurada (formato proporcionado por el registrador).

- Copia certificada de tu acta de nacimiento, este requisito no será necesario si el acta está dentro de la base de datos. Para los que cuentan con DNI Azul o DNI amarillo y son mayores de 17 años, no es necesario presentar Acta de nacimiento.

- Un recibo original de luz o agua con una antigüedad no mayor a seis meses.

- Foto tamaño pasaporte. Cabe mencionar que la instantánea no debe estar porosa, no debe tener marco y debe ser a color. Asimismo, la persona no debe usar lentes, gorras ni ninguna cosa o parte del cuerpo que cubra el rostro.

- Recibo de Pago por Derechos Administrativos: 41 soles

Una vez tengas a la mano todos estos requisitos, acude a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos al registrador. El funcionario te entregará un ticket para que puedas pasar a recoger tu documento en 10 días aproximadamente

Por último, vuelve a acercarte a la Reniec cercana a tu domicilio y recoge tu documento en el tiempo que se te ha establecido.