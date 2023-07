El Gran Chef Famosos: Nelly Rossinelli denuncia amenazas si elimina a Mr. Peet del reality de cocina

Fuertes declaraciones. La popular ‘Máma Loncherita’ Nelly Rossinelli no usó esta vez su cuenta de red social para realizar sus divertidas recetas para los pequeños del hogar, ni para hablar con sus seguidores sobre el buen desempeño como jurado en el reality de ‘El Gran Chef Famosos’, sino para hacer una grave denuncia contra un grupo de ‘haters‘. ¿De qué se trata?

Te puede interesar: Belén Estévez y Antonio Pavón pasaron a noche de sentencia en ‘El Gran Chef Famosos’

A través de un live para su cuenta de Tiktok, la jurado del reality de cocina advierte sentirse cansada de las constantes amenazas que recibe del ‘Army’, seguidores del competidor y narrador deportivo Mr. Peet (Peter Arévalo). Según Rossinelly el grupo de seguidores le manda advertencias, desde dejarle una bomba en su hogar, hasta de incendiar Latina en caso el comunicador sea eliminado del reality culinario.

“Harta con sus amenazas, todo el tiempo están, que me dicen que me van a poner bombas, que cosas terribles sucederán, que van a quemar el canal”, dijo la Tiktoker en su live. Según Nelly, confiesa que no sabe quiénes conformarían el grupo ‘Army’. “Me ponen: ‘Vas a sentir la presión del Army si eliminas a Mr. Peet’”, fue la denuncia pública que hizo la jurado de ‘El Gran Cheff Famosos’, mortificada. Entre los comentarios se destacaban que sus seguidores le pedían que no hiciera caso, pues se trataría de una broma.

Ante ello, la Administradora de Empresas pide a los seguidores de Arévalo que no involucren a su familia en esta situación, y menos con ella, pues no tiene nada que ver con las decisiones del programa reality. Sus seguidores le pidieron que no tomara en serio las amenazas y que estuviera tranquila, pues serían presuntas bromas de parte de sus ‘haters’. Como era de esperarse, su fanaticada la respaldó con gratos mensajes también.

Te puede interesar: Antonio Pavón se convirtió en el quinto eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’

“Le digo al ‘Army’ que tengo hijos, que tengo familia, que por favor no se metan conmigo”, fue el comentario de la popularmente conocida ‘Mamá de los pericotitos’. Vale recalcar que, en el reality culinario, la única que ha logrado avanzar a la recta final es la actriz Ale Fuller. Mientras que el reciente eliminado fue el exchico reality Antonio Pavón y el narrador de futbol ha estado en cinco sentencias.

Mr. Peet en El Gran Chef Famosos.

<br/>

¿Quiénes participan en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

La segunda temporada de ‘El Chef Famosos’ sigue dando que hablar. En esta oportunidad, tras la grana cogida del reality culinario, apostó por una segunda temporada que cuenta con la participación de los siguientes en el listado. Vale recalcar que, entre los doce famosos que iniciaron la competencia, cuatro ya fueron eliminados, estos se tratan de: Mauricio Mesones, el cantante Jimmy Santi, el actor Jesús Neyra y Junior Silva.

Natalia Salas

Katia Palma

Mónica Torres

Antonio Pavón

Ale Fuller

Laura Spoya

Belén Estévez

Mr. Peet

Mauricio Mesones

Jimmy Santi

Jesús Neyra

Junior Silva

¿Dónde ver ‘El Gran Chef Famosos ONLINE’?

Los fanáticos de ‘El Gran Chef Famosos’ pueden ver el programa en vivo y online a través de la página oficial de Latina TV, de lunes a viernes a las 20:00 horas. Todos los sábados se emite a partir de las 22:30 horas.

¿Cuándo se estrenó ‘El Gran Chef Famosos’?

El Gran Chef Famosos’ estrenó su primera temporada por la señal de Latina TV, el pasado 1 de mayo de 2023 y contó con doce participantes, entre ellos: Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce.