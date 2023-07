Gran Mercado Mayorista: Paro de 48 horas finalizó pero no hubo solución a reclamos de los comerciantes

Este domingo 16 de julio, trabajadores del Gran Mercado Mayorista de Lima (GML) reanudaron sus actividades luego del paro de 48 horas, una medida de lucha adoptada por comerciantes, estibadores, transportistas y otros ante el aumento de tarifa para el ingreso de los vehículos desabastecedores por la Empresa Municipal de Mercados S.A (Emmsa) sin una antelación.

Según reportó Exitosa Noticias, el principal centro de abastos ubicado en el distrito de Santa Anita se encuentra operando con normalidad desde las primeras horas de este domingo. Como se recuerda, la medida acatada desde las 00:00 horas del día viernes 14 de julio culminó a las 23:59 horas del último sábado 15.

Fadir Salazar, vocero del frente de defensa de los comerciantes, explicó que el paro ha finalizado de forma provisional debido que, aunque se ha llegado a un acuerdo con la empresa perteneciente a la Municipalidad de Lima para establecer una mesa de diálogo, no se ha determinado anular el incremento de las tarifas.

El comerciante fue cuestionado sobre si se llevaría a cabo el paro indefinido o si esta medida ya no era concebible. “Está estipulado en nuestro primer pliego de reclamos, en caso de que no obtengamos respuesta a nuestra justa protesta. Todo va a depender de la mesa de diálogo que se va a aperturar el día de mañana”, señaló.

Por su parte, la Emmsa ha posteado un comunicado donde asegura que el aumento de la tarifa no afectará el precio de los insumos de la canasta básica. A lo cual, Fadir Salazar llamó una “mentira”.

“Pienso que no debemos de tratar de engañar a la gente ni a la colectividad. Si ingresa un camión con 30 toneladas a S/.7 que cobran por tonelada, son S/.210. Ese mismo camión va a salir con 30 toneladas de productos e igualito va a volver a pagar S/.210. Cómo que no afecta al productor, por supuesto que afecta”, enfatizó.

Comerciantes de Santa Anita continúan protestante por el alza de tarifas. | Foto: Andina.

En tanto, se conoció que algunos productos, como el tomate, que se encontraban en los puestos desde el día jueves, un día antes del paro, perecieron en el lapso de las 48 horas que duró el paro. Verduras, hortalizas y tubérculos malogrados fueron esparcidos en el patio del mercado.

Asimismo, la norma establecida por la empresa se encuentra vigente. Es decir, los vehículos de transporte están realizando el pago exigido por Emmsa para poder ingresar con la mercadería traída del campo a la capital.

Es necesario mencionar que, además del cobro de tarifa, los comerciantes del Gran Mercado Mayorista exigen que se les brinde más seguridad debido a que han sido víctimas de robo, establecimientos de bancos dentro del local y ejecución del presupuesto para el mantenimiento de las áreas.

Si bien hay cámaras, estas no están operativas, por lo que no se cuenta con una buena vigilancia. “Cómo es posible que Emmsa recaude millones y no tenga una buena vigilancia’', reclamó Javier Chinchay, presidente del Giro de Frutas para La República.

Lima podría quedarse desabastecida

En caso de que la mesa de diálogo, integrada por representantes de Emmsa, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y comerciantes, fracase, la medida de lucha podría radicalizarse tal como se anunció en notas informativas anteriores de este medio, los trabajadores del principal centro de abasto de la capital entrarían en una huelga indefinida, afectando a amas de casa y sobre todo a quienes menos tienen.

El Gran Mercado Mayorista de Lima es uno de los principales centros de abastecimiento de la capital. | Foto: Midagri

“Vamos a cumplir lo que hemos programado las 48 horas, después se convocará a un paro indefinido”, dijo Edgardo Altos, vocero de los comerciantes del mercado mayorista de Santa Anita, en una entrevista pasada con Panamericana Noticias.

“Técnicamente, Lima se quedará desabastecida. ¿Por qué? Porque lo que compran los minoristas dura 48 horas; no es como la carne que pones en la refrigeradora’', sostuvo este domingo, Edgardo Alto, delegado del Giro de Ajos, para La República.