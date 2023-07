Azucena Calvay se convertirá en madre por primera vez: “El regalito que me mandó Dios”

¡Embarazada! Azucena Calvay dejó a más de uno sorprendido al revelar que se encuentra en la dulce espera. La exvocalista de la agrupación ‘Los Rebeldes de la Cumbia’ no guardó más el secreto y reveló en televisión nacional que se convertirá en madre por primera vez. Todo sucedió el último sábado 15 de julio en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

La cumbiambera visitó el set del espacio cómico y sorprendió al contar que muy pronto tendrá a su bebé en brazos. La popular ‘Chola Chabuca’. “Hemos pensado que es un buen momento para que tú le digas a tus seguidores algo”, dijo la conductora, para que la artista confesara su avanzado estado de gestación.

“Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta, por el regalito que me mandó Dios, para mí es un regalo. Estoy embarazada, tengo ya ocho meses”, reveló con una sonrisa en el rostro.

La conductora se quedó en shock al conocer el tiempo que Azucena Calvay lleva embarazada, pues su vientre no es tan grande como usualmente se ve a los 8 meses. “No se nota. Qué hermosura. Es chiquitita panza”, exclamó Ernesto Pimentel mientras sobaba el abdomen de la artista, quien aseguró que en los siguientes días ya se notará más.

Asimismo, Azucena Calvay explicó las razones que tuvo para no dar a conocer su embarazado y confesó que ya sabe el sexo de su bebé. “No lo comentaba, porque, a veces, la gente suele ser un poco malos (...) Es varoncito y por él decido formarme como solista. He visto comentarios como ‘por qué ahora’ o ‘por qué en el transcurso de tu carrera’, pero mi bebé fue mucho antes”, señaló.

En otro momento, la cantante dejó en claro que continuará con sus presentaciones hasta finales del mes de julio, para luego descansar el tiempo necesario. “De ahí va a haber producción de videos y de temas. Va a haber una pausa, No voy a dejar a mis fanáticos en la nada. Hay que hacer producción”, aseguró.

Recordemos que, a inicios del mes de marzo, Azucena Calvay publicó un comunicado en sus plataformas digitales, informando que se retiraba de la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’. Aunque muchos pensaron que esto significaría su retiro de la música, lo cierto era que se estaba preparando para lanzarse como solista. Actualmente, tiene miles de seguidores y realiza conciertos donde no hay lugar vacío.

Polémica en Trujillo con sus excompañeros

Según un video que circuló en TikTok, la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’ se encontraba realizando una presentación en Trujillo uando el público comenzó a pedir la presencia de la cantante Azucena Calvay y esto molestó a los integrantes de la agrupación. El animador se encargó de aclarar que la interprete ya no formaba parte del conjunto musical, pero les aseguró que llegaría porque ya tenía un contrato.

Poco después, la también estudiante de medicina se subió al escenario, pero sus compañeros se mostraron distantes, miraban sus celulares y cuando interpretó el tema ‘Dejar de amarte’, prácticamente la dejaron cantando sola y solo algunos músicos continuaron tocando.

Luego de que los videos salieran a la luz, los seguidores de la cantante del norte del país, inmediatamente salieron a respaldarla y consideraron como una falta de respeto. “Tan linda, ella me encanta, su actitud con el público”, “Una falta de respeto, pero ella sin coristas brilla. Bendiciones”, “Linda, ellos son unos malcriados, no pasa nada”, “Lo mejor que hiciste es que te separaste de ese grupo que no pasa nada”, “Ni sabíamos que existía ese grupo, en su voz de Azucena sonó”, fueron algunos de los comentarios.