Valeria Flórez fue coronada como ‘Miss Supranational Américas 2023′ en Polonia. | Willax Televisión.

Valeria Flórez viajó a Polonia con el objetivo de traer la corona del ‘Miss Supranational 2023′. Aunque lamentablemente no lo pudo lograr, pues solo llegó hasta el top 12, su esfuerzo fue reconocido por la organización, y es que recibió otra corona que alegró a más de uno.

Antes de llegar a la etapa final de este evento, la organización eligió a sus representantes continentales, eligiendo a la conductora de Willax Televisión por el lado de Latinoamérica. De esta manera, la modelo peruana se llevó una importante distinción en uno de los concursos de belleza más importantes a nivel mundial.

Una de las primeras en pronunciarse sobre la coronación de Valeria Flórez fue su compañera de ‘Un Día en el Mall’, Andrea Arana, quien aseguró ser testigo de la dedicación que tuvo su compañera para dejar el nombre del Perú en alto durante su paso por el ‘Miss Supranational 2023′.

Valeria Flórez es coronada en Polonia.

“Valeria se coronó como la Miss Supranational de Las Américas, para notros es un orgullo tenerla con esa corona, se supo anteponer ante muchos países hermanos... está brillando, está increíble, tenemos corona”, dijo visiblemente emocionada.

Asimismo, la conductora aseguró que se tomó el tiempo de leer los mensajes de redes sociales, donde muchos fanáticos de este concurso de belleza se mostraron en desacuerdo con la eliminación de Valeria Flórez. Andrea Arana le dijo a todos ellos que si bien era difícil de conseguir esta corona, su compañera logró traer un gran reconocimiento.

“Sé que en redes hay mucho ‘ruburú', entiendo el malestar de todos, algunos no están de acuerdo porque querían que sea la Miss Supranational como tal, pero es la Miss Supranational de Las Américas, así que, para todas las Américas, Valeria es la ganadora, es nuestra favorita”, comentó.

Valeria Flórez lució su vestido de noche en la semifinal del Miss Supranational 2022.

El paso de Valeria Flórez por el ‘Miss Supranational 2023′

La modelo peruana fue considerada una de las favoritas en el ‘Miss Supranational 2023′. Ella deslumbró con su impresionante traje típico inspirado en el gallito de las rocas. Las personas que se encontraban en el anfiteatro Strzelecki Park, en Polonia, no dudaron en aplaudirla.

Asimismo, ella fue una de las participantes que quedó en el top 24 en un primer momento, para luego llegar al top 12; sin embargo, no pido ingresar al top 5 y tentar la corona, pero se ganó el corazón de todos en ese momento, especialmente por el poderoso mensaje que tuvo.

“Después de esta increíble experiencia, puedo confirmar que la vida me ha estado preparando para éste momento. Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensé que podía ser y es por eso que sé que tengo el poder para convertirme en la próxima ‘Miss Supranational’. Quiero ser la voz de los que piensan que no pueden lograr sus sueños porque no hay imposibles”, expresó.