Juan Carlos Mathews de Mincetur se refirió a la Tercera Toma de Lima: “Ningún gremio quiere participar en una marcha violenta”

“Nosotros les hemos garantizado la seguridad. La policía estará presente en todo el país", dijo Juan Carlos Mathews Salazar. | Composición Infobae

Ante la inminente realización de la ‘Tercera toma de Lima’ este 19 de julio, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews Salazar, aseguró a Infobae Perú que ningún gremio de su sector será parte de la mencionada movilización. Además, lamentó la perdida de más de 300 mil visitantes del exterior debido a las primeras movilizaciones violentas, sumado a los estragos del fenómeno del Niño Costero y el anuncio del dengue.

Celebró que el turismo interno esté respondiendo, pero el que viene del exterior posee un saldo negativo. Reveló que se ha reunido con diferentes operadores turísticos, pequeños artesanos y empresarios de restaurantes, quienes reclaman que ls dejen trabajar para salir de la crisis económica.

“Nosotros les hemos garantizado la seguridad. La policía estará presente en todo el país. Vamos a darle particular peso a la seguridad turística para darles tranquilidad a la gente que salga a trabajar”, expresó Juan Carlos Mathews.

El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció acciones de prevención ante la llegada de manifestantes a la capital, para la llamada 'Tercera toma de Lima". | Panamericana.

Negó que haya grandes pérdidas por la marcha del 19 julio y confía que la población salga a la calle para seguir trabajando. Calculó que para el fin de semana largo del 28 de julio se movilizará más de un millón 400 mil turistas, lo que significa un movimiento económico de aproximadamente 178 millones de dólares. Además, descartó que la manifestación continúe hasta el fin de mes de julio.

“No serán significativas (las pérdidas) porque la gran mayoría de los ciudadanos no están respaldando marchas violentas. Lo digo porque tengo conversación directa con las propias asociaciones de productores y artesanos. La seguridad se está redoblando y no solo para esa fecha, sino que se va a garantizar hasta pasado el 28 de julio... Este mes tiene que ser un mes espectacular para todo el país en lo comercial y para las micro, medianas y grandes empresas”, dijo.

¿Qué dicen los gremios del sector turístico?

El titular de Turismo remarcó que la ‘Toma de Lima’ es un tema prioritario para el Ejecutivo. Debido a ello se reunió con diversos gremios de turismo como Perucámaras, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, Comex, Comités de pequeñas empresas, la coordinadora de pymes, y ellos respaldaron un mensaje de paz y seguridad.

Aseguró que esta decisión se tomó a la luz de la experiencia que se tuvo con las primeras protestas y al fuerte daño que hizo retroceder la actividad turística y comercial, sobre todo la pequeña empresa.

Reiteró que viajó a distintos puntos del Perú como Ucayali, Tarapoto, Puno, Tacna, Cusco, y Arequipa, donde logró discutir diversas propuestas para cubrir las necesidades de los gremios de turismo y precisó que en ninguna de las mencionadas reuniones con los gremios de su sector se habló de respaldar una marcha violenta.

“Cuando nos han buscado y convocado, hemos ido. No han sido reuniones fáciles. En Arequipa nos hemos reunido con un grupo de 40 guías turísticos bastante fastidiados porque había un ofrecimiento de meses atrás que se había incumplido. En algunos casos hemos encontrado salidas y en otros estamos mirando alternativas y ofreciendo propuestas de valor, pero ninguno ha amenazado con ir a una marcha violenta, ni siquiera a una marcha tranquila”, manifestó.

Agregó que los gremios han querido dialogar, y cuando han querido que vayan representantes del gobierno, han ido. “Yo he ido a reuniones con mis dos viceministros, con mi equipo directriz, para que no sea una reunión protocolar. Entonces, no he visto ningún gremio, ni pequeño, ni grande, que quiera participar en una marcha violenta”, sostuvo.

Gremios se pronuncian por 'Tercera toma de Lima'.

Grupos empresariales solicitan al Gobierno medidas de prevención

Un grupo de representantes gremiales ha solicitado de manera formal a las autoridades pertinentes mayor seguridad durante los días en que se realizarán las marchas convocadas en la capital. Así lo hicieron a través de un comunicado.

“Exhortamos a las autoridades a disponer de medidas de prevención necesarias en aquellos puntos estratégicos del territorio nacional para brindar las garantías a los peruanos que abrazamos la paz y el trabajo para impulsar el crecimiento y el progreso de todos”, se lee en el pronunciamiento.

Estos gremios expresaron su preocupación debido a que hay grupos minoritarios que están incentivando a la población a unirse a las manifestaciones que podría provocar corte de las carreteras, el bloqueo a los accesos a puertos, aeropuertos y sobre todo restricciones al tránsito de los trabajadores y de los ciudadanos en general.