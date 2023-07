Casi deja el ajedrez, representará al Perú en el Campeonato Panamericano Juvenil en EE.UU. y pide apoyo para viajar

Mariabelen Pescoran Machaca de 17 años representará al Perú en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ajedrez|Ministerio de Educación

En los últimos años, el Perú ha ganado notoriedad en el ajedrez por los grandes talentos de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, quienes han traído galardones al territorio nacional. Esta vez, Mariabelen Pescoran Machaca de 17 años, quien a su corta edad ha sido campeona nacional de este deporte de mesa en la categoría sub-18 femenina, busca traer un reconocimiento más.

Una peruana que lucha para continuar con sus sueños y dejar el nombre de su querido país en alto. Su próximo campeonato está en Estados Unidos, donde ya cuenta con el presupuesto para su estadía, pero aún no con los pasajes.

Infobae Perú conversó con Pescoran Machaca, quien revela los principales obstáculos que tuvo y tiene en este camino, pero dentro de ello existió una persona que la impulsó a continuar.

Hoy, Mariabelen pide que la ayuden para seguir con su propósito que desde los seis años comenzó a practicarlo. Actualmente, es una destacada alumna de la Universidad Nacional de Moquegua, donde estudia la carrera de Administración de Empresas luego de ser una de las estudiantes destacadas que accedió a Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Mariabelen nació en Tacna, pero desde pequeña vive en Ilo (Moquegua). Todos sus logros se los ha dedicado a su región que siempre le mostró su apoyo.

El gran paso

La joven cuenta que aprendió a jugar ajedrez desde los seis años, pero recién a los ocho tomó en serio este deporte de mesa. Reconoce que pensó que “era más simple que un examen en el colegio”, pero se equivocó.

Todo comenzó cuando cursaba primer grado de primaria y visualizó una gigantografía en la escuela que colocó su profesor. Desde ese entonces y hasta hoy luchó para no dejar el deporte de sus amores, aunque a veces señala que estuvo a punto de ponerle fin.

Su primera oportunidad para concursar fue cuando faltaba una niña para completar el equipo, entonces, fue la elegida. Aunque nerviosa, pero decidida que esta era un gran paso para posicionarse en este mundo. Sin embargo, Mariabelen menciona que no tenían un entrenamiento constante por la falta de recursos.

“Una semana antes de jugar íbamos a entrenar con personas, pero no un entrenamiento como debería ser lo correcto. Solo mirábamos y, obviamente, no había los resultados tan deseados, pues ese no era el método de entrenamiento”, confiesa.

Un apoyo incondicional

Su situación económica y la falta de apoyo en el mundo del ajedrez le hicieron perderse algunos torneos que clasificó gracias a su esfuerzo. Durante estos diez años, la persona que estuvo a su lado es su madre, Maruja Machaca, a quien agradece por no bajar la guardia y conseguir un presupuesto para que pueda viajar.

Otra de las dificultades ha sido el poco entrenamiento que tienen. Para este campeonato que se realizará en Estados Unidos, la federación se encarga de su preparación, pero una vez por semana, lo cual considera que “no es suficiente”. “Y claro que se agradece, pero el ajedrez, como les digo, no es solo entrenar una vez a la semana, sino es constante”, agrega.

“El dinero no me ha permitido llegar a todos los torneos que clasifico. Al igual que siempre ha sido el tema de entrenamiento, ya que mi mamá es la que corre siempre con esos gastos”, cuenta y revela, entre risas, que le deben a su profesor de Ilo, quien le ha entrenado cuando puede.

Mariabelen relata que la señora Maruja Machaca fue la razón para que continúe en este camino, porque fue quien se esforzó para que ella pueda tener las comodidades. A pesar de las adversidades que le tocó pasar cuando era pequeña nunca fue impedimento para luchar por un solo objetivo, aunque este sea un poco complicado.

“Ella siempre estuvo ahí y nunca fue de esas personas que me dijo: ‘yo no pude tener tal cosa de niña y tú no vas a tener lo mismo’. Más bien, ‘yo no tuve eso de niña y quiero que tú lo tengas’. Ese siempre fue su lema y siento que eso es lo que más podría resaltar de ella. Creo que eso engloba todas sus acciones”, agradece.

Este deporte también les hizo derramar algunas lágrimas, pero no solo de alegría, sino de la impotencia de solo pensar que pudo dejarlo un día por su situación económica. Revela que la necesidad casi la obliga a vender su tablero, sus libros y otros artículos.

Es así como también quería llegar a estudiar una carrera en la universidad, por lo que Beca 18 era una oportunidad para hacerlo posible. Y así fue, logró ingresar con este programa y continuar con sus sueños en paralelo.

El próximo campeonato

La joven de 17 años ha logrado llegar hasta el Campeonato Panamericano Juvenil de Ajedrez 2023, donde se realizará en Chicago (Estados Unidos). Mariabelen debe salir del país junto a su madre para estar presente en el evento que se llevará a cabo desde 11 al 18 de agosto.

Para este campeonato cada participante y acompañante deben asumir los gastos de su alojamiento, alimentación y transporte. Por ello, pide a algunas empresas privadas o personas que la deseen apoyar comunicarse al número de su mamá 953 645 480.

“Sabía que iba a faltar dinero por eso estaba viendo la forma de quizá ponerme a trabajar a medio tiempo. Quizá hubiera dejado el ajedrez porque no me hubiera alcanzado el año completo”, manifiesta.

Al ser campeona ya cuenta con la estadía y alimentación para ella, pero todavía no cuenta con los pasajes para que viaje el próximo mes. Esto debido a que su mamá también debe acompañarla por ser menor de edad, por lo que empezó a recorrer las calles con algunos carteles con la finalidad que los peruanos la conozcan más.

Pescoran Machaca es consciente que el camino no ha sido fácil y no lo será en un futuro, pero no dejará de luchar para que el nombre del Perú quede en el ojo del mundo en este campeonato.