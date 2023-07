De qué acusa Jefferson Farfán a Magaly Medina y por qué la periodista se declara inocente de los cargos

Magaly Medina y Jefferson Farfán se enfrentarán legalmente este viernes 14 de julio. La 'Urraca' podría ser condenada por el delito de difamación.

El día más esperado por Jefferson Farfán al fin ha llegado. Este viernes 14 de julio, a partir de las 10:00 horas, el 38° Juzgado Penal Liquidador de Lima llevará a cabo la lectura de sentencia contra Magaly Medina y Patrick Llamos, denunciados por el exfutbolista por los delitos de violación de la intimidad y calumnia.

Según la resolución que difundió el exjugador de Alianza Lima en sus redes sociales, los involucrados—junto a sus abogados—deberán ingresar a un enlace de Google Hangout Meets a la hora pactada. Si uno de ellos no se presenta a la citada audiencia, se notificará la sentencia conforme a la ley.

Jefferson Farfán reveló nueva fecha para la lectura de sentencia contra Magaly Medina. (Instagram)

Los reportajes de la discordia

En el 2019, ‘Magaly TV La Firme’ emitió dos informes sobre la vida privada de Jefferson Farfán. El primero de ellos, transmitido el 31 de julio de 2019, se tituló “¡Ampay! Farfán hace fiesta para Yaha”, en donde se muestran imágenes de una reunión social realizada en el departamento del exdeportista, ubicado en el distrito de Miraflores.

Según los reporteros de Magaly Medina, en dicha reunión se encontraban Yahaira Plasencia, Jorge Plasencia, hermano de la salsera, y varios integrantes de la orquesta de la ‘Patrona’. A las 4:00 horas, los invitados se retiraron y los ‘chacales’ no grabaron a la cantante regresando a casa, por lo que se especuló que pasó la noche con Farfán.

Magaly Medina grabó a Yahaira Plasencia en el departamento de Jefferson Farfán. ATV

Un segundo informe se transmitió el 19 de diciembre de 2019, llamado “Yahaira, la patrona del malecón”. En este reportaje de ‘Magaly TV La Firme’, se mostró a Yahaira Plasencia bailando y tomando bebidas alcohólicas en el departamento de Jefferson Farfán, en Miraflores. Aparentemente, la salsera se quedó a dormir porque su camioneta blanca fue vista a las afueras del inmueble a la mañana siguiente.

Ante las imágenes, Magaly Medina llamó “cornudo” a Jefferson Farfán porque “habría reiniciado una relación amorosa con su ex pareja Yahaira Plasencia”.

En el 2019, Magaly Medina especuló que Jefferson Farfán regresó con Yahaira Plasencia, luego que la salsera fuera vista en su inmueble miraflorino. Magaly TV La Firme / ATV

Además, especuló que el exdeportista estaría ayudando económicamente a Plasencia. “Le habría puesto un departamento a la cantante, que le habría destinado dinero para que compre muebles y enseres, que habría invertido poniéndole al mejor productor musical del mundo”, dijo en el 2019.

En otro momento, lo calificó de “santo cachón del fútbol peruano” y “mal padre”, ya que por esas fechas Melissa Klug informó que Jefferson Farfán quería reducir el 60% de la pensión de alimentos que le transfiere a sus hijos.

¿De qué acusa Jefferson Farfán a Magaly Medina?

Inicialmente, Jefferson Farfán acusó a Magaly Medina de haber violado su intimidad al grabar el interior de su departamento con, supuestamente, un dron. Dicha demanda fue rechazada en primera instancia, pero el abogado de la ‘Foquita’ apeló y la presentadora de ATV sigue siendo investigada.

Por otro lado, Magaly Medina enfrenta una segunda denuncia por difamación, cuya resolución se dará este viernes 14 de julio.

Sucede que Jefferson Farfán denunció a la ‘Urraca’ por haberlo llamado “cornudo” y por haber especulado que retomó su relación con Yahaira Plasencia. Según el exfutbolista, la periodista “busca generar la burla de la opinión pública, arguyendo falsamente infinidad de actos que, según ellos, provocarían aún más vergüenza y mofa hacia mi persona”.

La demanda que Jefferson Farfán le entabló a Magaly Medina. ATV

Magaly Medina se declara inocente

Sobre la primera demanda, Magaly Medina ha negado que su equipo periodístico haya usado un dron para grabar el interior del departamento de Jefferson Farfán. “Es una cámara de alta resolución 4K, Full HD. Tiene night shot y un alcance de 600 metros. Nosotros estábamos ubicados en la calle, al frente (del departamento), no en uno”.

Magaly Medina asegura que grabó a Jefferson Farfán con "una cámara de uso doméstico".

En cuanto a la denuncia por supuesta calumnia, Magaly Medina aseguró que ella jamás incentivó a que la opinión pública llamara “cornudo” al ‘10 de la calle’. Según dijo, el origen de las burlas remontaban a las declaraciones de Jerson Reyes en ‘El Valor de la Verdad’, donde confesó haber tenido una relación clandestina con Yahaira.

Además, Magaly Medina resaltó que ella es testigo de la infidelidad Yahaira Plasencia, pues en algún momento Jerson Reyes le mostró pruebas que demostrarían que la salsera estaba con dos hombres al mismo tiempo.

“Ya el país entero lo llamaba cornudo y santo cachón. Nosotros jamás lo llamamos así sin bases ni fundamentos. Jerson, antes de estar en ‘El Valor de la Verdad’, habló conmigo y me contó toda su relación con Yahaira. Yo decidí que ese programa no saliera porque yo me fui a Latina a no hacer espectáculos. Yo escuché de su boca y vi mails, chats y todo el material”, mencionó.

En el 2016, Jerson Reyes reveló que Yahaira Plasencia le fue infiel a la 'Foquita' con él.

Por otro lado, Medina señaló que ella jamás afirmó que Jefferson apoyó económicamente a Yahaira Plasencia, tan solo especuló con base a las pruebas que le proporcionaron sus reporteros.

“Nosotros fuimos hasta las tiendas donde la mamá de Jefferson compraba con su nombre muebles y enseres, y quien recibía los muebles era la mamá de Yahaira. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le estaba donando los muebles? Nosotros solo especulamos en base a pruebas. Tenemos testimonios de las vendedores”, sentenció.