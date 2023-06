Magaly Medina sobre ataque de papá Samantha Batallanos a su reportera: “Este señor es un patán”

Magaly Medina le responde a Samantha Batallanos sobre agresión de su padre contra reportera del programa.

Magaly Medina se pronunció acerca de la respuesta que la modelo Samantha Batallanos dio luego de que su padre agrediera a una reportera de “Magaly TV: La Firme”, cuando intentaba hacerle una pregunta en el frontis de una clínica. Allí se presumía que Batallanos se encontraba internada porque había tenido la pérdida de un presunto embarazo.

Te puede interesar: Samantha Batallanos arremete contra Magaly Medina y defiende a su padre por agredir a reportera

El padre se abalanzó contra la periodista de espectáculos y la lastimó, pues le lanzó parte de la caja del flash en el estómago.

Samantha Batallanos publicó un comunicado en el que aseguró que su padre sufrió “un shock de descontrol” porque los reporteros de Magaly Medina violan su intimidad y buscan conocer su vida privada sin respetar su estado de salud. También dijo que la calumnian y difaman, así como que muestran falsos exámenes médicos que el equipo de ‘La Urraca’ edita.

Te puede interesar: Magaly Medina condenó brutal agresión que sufrió su reportera por el padre de Samantha Batallanos

Por esto, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ respondió que el padre de Batallanos es un energúmeno y patán por mostrar un comportamiento brutal al violentar a la reportera Nathaly Julca.

“Era una chica periodista que va con su micrófono, que va a hacer una pregunta de lo más inofensiva, las preguntas no matan, no hieren, no te hacen daño, sobre todo si están bien formuladas. Lo que está dañino es esto, la respuesta. Aveces este tipo de respuestas es porque se quiere ocultar algo, ¿qué quieren ocultar? No lo sé, pero este señor es un violento, un energúmeno, un patán. Así se comportó. Lo vuelvo a decir y no estoy faltándole a la verdad a nadie, no estoy difamando a nadie al decir lo que las cámaras han captado”, opinó Medina.

La comunicadora recibió una patada en el vientre por parte del padre de Samantha Batallanos, pareja de Jonathan Maicelo. Magaly TV La Firme / ATV

Sobre los presuntos exámenes médicos que Magaly Medina habría mostrado en su programa, la conductora de televisión negó que haya sido así y en cambio mostró imágenes de Samantha Batallanos ofreciendo entrevistas en su set de televisión.

Te puede interesar: Samantha Batallanos descarta embarazo de Jonathan Maicelo: “Me protejo con métodos anticonceptivos”

Dijo que la modelo siempre ha acudido a entrevistas en su show y que reciéntemente había coordinado realizar una nota periodística sobre su marca de lencería.

“A nosotros nos interesa dos pepinos la lencería, pero al público le encanta ver chicas regias en bikini”, dijo Magaly Medina.

En otro momento, citó a Samantha Batallanos, quien aseguró que no espera nada de Magaly Medina porque tiene la peor reputación por ser “un ser oscuro y despreciado en este país”. También señaló que desde que era niña le inspiraba lástima.

Sobre esto, Medina contó que la modelo le escribió a su cuenta de Instagram luego de que su amigo Ney Guerrero la llevara a una reunión en su casa, cuando él se encontraba soltero.

“Te llevó a mi casa del brazo. O sea, es mi amigo y mis amigos que vengan con quien les de la gana, pero de ahí que sea mi amiga es otra cosa. Ahora dice que “me inspiró lástima”, me decía hasta Maga, ¿yo cuándo le di autorización de decirme Maga? Todo porque había sido amiga de mi amigo Ney Guerrero ¿ya tenía que decirme Maga?, ¿todo porque él un día la llevó a mi casa? Me escribía al Instagram. Un día hasta delante de Ney Guerrero me obligó a que yo la siga en su Instagram, ya la bloqueé por cierto”, reveló.

Magaly Medina se refirió al ataque del padre de Samantha Batallanos contra la reportera de su programa.

Luego, contó que Batallanos acudió a su programa cuando se fue de viaje, cuando habló de un millonario, cuando terminó su relación con Alex Blas, entre otros eventos.

“Todo hablaba y contaba además sin que uno le pregunte”, añadió.

También visitó el set de ‘La Urraca’ para denunciar que un hombre la acosaba y se sentía amenazada por eso.