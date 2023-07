Greissy Ortega regresa al Perú y habló con Ítalo Villaseca: “Me va dar los permisos de salida de mis hijos”

Una buena nueva. En la última edición de Magaly TV La Firme su conductora Magaly Medina se contactó mediante hilo telefónico con Greissy Ortega desde los Estados Unidos, donde se encuentra al lado del padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. Como se recuerda, la joven colombiana llamó el pasado martes a la producción pidiendo auxilio. ¿Qué pasó?

Según la hermana de Milena Zárate se comunicó con uno de los reporteros de Magaly Medina para pedir ayuda para regresar a Perú junto a sus hijos. Al parecer, desde que llegó al país extranjero no la estuvo pasando bien, no solo en lo económico, sino que habría sufrido maltrato físico y psicológico.

Ante ello, la producción de la ‘Urraca’ decidió ayudarla a volver a nuestro país y le pedían su información exacta para el llenado de sus datos personales y los de sus tres hijos para sus pasajes de regreso, pero no respondió. Esto generó la alerta de la conductora de ATV, quien dejó entrever que ya habría conversado con Villaseca y solucionado todo.

Sin embargo, en la edición del 12 de julio, Greissy Ortega reapareció para las cámaras de Magaly Tv La Firme y se mostró más recuperada y sostuvo su regreso a nuestro país con sus hijos. Incluso, dejó entrever que su pareja ya le habría dado los permisos a los niños para que puedan salir de Estados Unidos.

“Primero que todo pedirte disculpas por el día de anoche no haberme enlazado con ustedes. No lo estoy pasando bien Magaly. Yo creo que un estado emocional como el que yo tengo, pues sufro de ansiedad y depresión, la salud de mis hijos es primordial y creo que es por ellos, he tomado esa decisión de dar un paso hacia adelante, sin mirar atrás”, dijo en un inicio la colombiana.

“Me duele, pero esto será por un tiempo, pero solamente va a quedar el dolor lo que haya sucedido, te lo voy a contar cuando llegue alguien más por respeto de mis hijos que ahora están acá conmigo. Es por eso que me vine a un lugar donde ellos no me puedan escuchar”, acotó.

“Ítalo está trabajando, no vino anoche y me dijo dónde iba a estar, él sabe que me voy a venir porque él me tiene que dar los permisos de salida de mis hijos, por eso es que yo tengo que decirle cómo sacó a mis hijos de este país”, dijo sobre el permiso que ya habrían quedado en un acuerdo.

Magaly Medina le consulta a Greissy Ortega si le cree a Ítalo Villaseca le dará el permiso para que sus hijos salgan de USA

“¿Tú crees que te den la autorización Para que saques a tus hijos?”, fue la consulta que le hizo la periodista de Magaly TV La Firme, Magaly Medina para Greissy Ortega. La respuesta de la joven madre no se hizo esperar y manifestó que ambos llegaron a un acuerdo.

“Sí, ya lo hemos hablado el día de hoy, él ha venido por unas cosas de trabajo y yo se lo hice presente y no tuvo ningún problema en dármelo, no me puede retener, sabe que soy una chica que nunca ha tomado represalias de nadie, pero yo pienso que el hecho de negarle la oportunidad de que sus hijos estén tranquilos. Considero que ya nos dimos cuenta de que no va la relación, que se ha vuelto una relación mala, y es más que nada por el bienestar de nuestros hijos”, aclaró.