Sunafil investiga irregularidades laborales en ‘Magaly TV La Firme’: trabajadores sin planilla y con 10 horas de jornada

Este miércoles 12 de julio, a las 8:30 horas, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se presentó en los estudios de ATV para regularizar la situación laboral de los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’, programa de espectáculos de Magaly Medina.

Según la entidad, los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’, entre reporteros, camarógrafos e investigadores, han facturado a cinco empresas distintas en los últimos cuatro años: Televisión continental S.A.C. (2019), Mo & Ja producciones S.A.C (2020), LV & MV producciones S.A.C. (2021), TD & CD producciones S.A.C. (2022) y actualmente para JC & LC Producciones S.A.C. (2023).

Aparentemente, los empleados no cuentan con un contrato formal con ATV, por lo que no estarían en planilla y no gozarían de beneficios laborales, pese a que el espacio de Magaly Medina es el que más rating da al canal de San Isidro.

Tras la visita a las instalaciones de ATV, se descubrió que los trabajadores laboran más de 10 horas al día, de lunes a domingo con dos días de descanso. Su remuneración mensual se realiza desde las cuentas de JC & LC Producciones S.A.C.; y no desde el canal 9 (Andina de Radiodifusion S.A.C).

Magaly Medina se pronuncia

