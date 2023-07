‘Tomate’ Barraza y actual pareja de Gabriela Serpa se enfrentan: ¿Qué quieres rating?

La actriz cómica Gabriela Serpa y su novio se encuentran con 'Tomate' Barraza en Arequipa. Magaly TV La Firme/ ATV

¿Enfrentados por amor? Y se cumplió lo dicho por el locutor de radio, Carlos ‘Tomate’ Barraza para las cámaras de Magaly TV La Firme, que estaría en Arequipa e iría en búsqueda de la modelo Gabriela Serpa. Como se sabe, el último fin de semana ambos se encontrarían en el escenario, pues ella había sido contratada como presentadora del evento, mientras que el hijo del ‘Chato’ Barraza se presentaría junto a su agrupación de salsa.

Sin embargo, entre los acuerdos, Gabriela y ‘Tomate’ se acompañarían en el avión, pero un retraso en su vuelo hizo que se retrasara su viaje y en esta oportunidad la hermana de Claudia Serpa no iba sola, sino acompañada de su actual saliente, el joven de 22 años, Gonzalo Méndez estudiante de aviación comercial. Vale recalcar que, el cómico Alfredo Benavides también iba a acompañar a la modelo, pero de momento a otro se desanimó. ¿Acaso habrá sido por la nueva pareja de actriz?

Lo cierto, que una vez terminada la presentación de ‘Los Barraza’, su líder bajó del escenario, y se encontró con el pretendiente de Serpa. En ese momento, los ánimos se caldearon y ambos protagonizaron un tenso momento ante las cámaras del programa de Magaly Medina. En todo momento, las diferencias fueron captadas por el programa y también Gonzalo Méndez no quiso declarar para el programa de espectáculos y se defendió diciendo que él no es un personaje público, a diferencia de su nueva saliente.

Recordemos que, según el programa conducido por la periodista Magaly Medina, se trataría de un estudiante de aviación comercial de 22 años y que es padre de un niño de tres años. Dicha persona, tendría varios antecedentes policiales que lo caracterizaría como una persona violenta. Así lo dejó entrever, el programa de ATV, compartiendo un parte policial de hace dos meses, donde su expareja y madre de su hijo, Danitza Flores Grey lo denunció por violencia psicológica tras haberla insultado a través de llamadas telefónicas.

‘Tomate’ Barraza y novio de Gabriela Serpa se enfrentan

Las cámaras de Magaly TV La Firme, captaron el preciso momento, cuando ‘Tomate’ Barraza no toleró la actitud del pretendiente de su amiga Gabriela Serpa y le cuestionó por la compañía a la modelo: “¿Usted quién es? ¿Tú eres mánager de Gabriela?”, fueron las consultas que le hizo el salsero a Gonzálo, pero el joven en todo momento decidió no responderle y caer en las intimidaciones del cantante.

Ya cansado, que la prensa de Magaly Medina lo estuviera siguiendo, habló, pero pidiendo de favor que lo dejaran pasar, y a Barraza le dije que dejara ahí la situación o acaso quería rating. “Yo no soy persona pública, por favor no me graben. (…) ¿me puedes dar permiso, por favor?, ¿papi qué quieres rating?”, le dijo el joven de 22 años al líder de ‘Los Barraza’, sumamente molesto.

Tomate Barraza llegó a Arequipa con flores en mano

Una vez más rechazado el popular ‘Lobo feroz’, ‘Tomate’ Barraza tras su presentación en Arequipa, en donde coincidía con la modelo Gabriela Serpa. Como se recuerda, el salsero había quedado con la modelo de acompañarla en su presentación en la ‘Ciudad Blanca’, sin pensar que en esta oportunidad la iba a acompañar su actual pareja Gonzálo Méndez.

Sin embargo, pese a los intentos de Barraza por asombrar a la modelo con flores en mano, el salsero fue rechazado por la integrante de JB en ATV, quien aprovechó el evento para ‘chotear’ públicamente a ‘Tomate’.