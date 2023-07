Alfredo Benavides y ‘Tomate’ Barraza se van a las manos por Gabriela Serpa en cabina de radio: “No me toques porque vas a perder”

Tomate Barraza y Alfredo Benavides enfrentados por Gabriela Serpa.

Arde Troya. El cantante de salsa Carlos ‘Tomate’ Barraza y el cómico Alfredo Benavides estuvieron frente a frente en una radio local por coincidencia y se dijeron sus verdades. El actor no pudo con su genio y se sacó la ‘espinita’, luego que el salsero haya llamado a la modelo Gabriela Serpa para conformar parte de su orquesta como una de sus cantantes.

Te puede interesar: Alfredo Benavides confronta a ‘Tomate’ Barraza por llamar a Gabriela Serpa

Las amistades quedaron de lado, pues el integrante de ‘JB en ATV’ encaró a ‘Tomate’ por convocar a la modelo para su agrupación. La situación se volvió tensa y miembros de la producción radial tuvieron que intervenir, ya que ambos se fueron a las manos. Todo empezó, cuando el popular ‘Niño Alfredito’ llegó a la radio donde trabaja el hijo del ‘Chato‘ Barraza porque tenía una entrevista pactada con otro locutor, sin pensar que se encontraría con el cantante.

Como era de esperarse, Barraza se enteró de ello y divisó al cómico, ya que optó por acercarse a él al concluir su entrevista. El hermano menor de Jorge Benavides no se quedó de brazos cruzados y desafió a ‘Tomate’, recordándole unas cuantas verdades. Entre ellas, el artista le consultó porque había llamado a la modelo, si esta no sabe cantar.

El conocido ‘Gordo‘ Benavides también se acercó y le pedía que le bajara la voz, la situación se volvió incontrolable desde un inicio. Ambos se miraban. “No tengo que bajarte la voz, tú no eres mi papá para respetarte y no voy a bajar mi voz porque es así”, decía el cantante, mientras le alzaba la mano para que no lo tocara.

Te puede interesar: Alfredo Benavides le hizo escena de celos a Gabriela Serpa por llamada de Tomate Barraza, reveló Magaly

Por su parte, Alfredo Benavides mantuvo la calma frente a la situación, pero al percatarse de la persistente exaltación del salsero, utilizó gestos para apartar a Barraza de su camino. Este comportamiento provocó que el cantante elevara aún más la voz, intensificando la tensión del momento.

“Ahora arreglamos las cosas como hombres que somos”, sentenció el músico y lo invitó a las afueras de las instalaciones de la radio para enfrentarse. Lo bueno de todo, es que no pasó a mayores la situación, pues lograron conversar y entenderse del fastidio de ambos y prevalecieron su amistad frente a todo.