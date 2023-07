Teletón regresa este 2023: fecha, cómo donar y cuál es la meta a superar este año

Teletón 2023: "Mostremos que podemos". (Andina)

Luego de dos años, la Teletón vuelve con fuerza para poder recaudar una gran meta y así poder seguir apoyando a más niños con discapacidad en la Clínica San Juan de Dios. Como se sabe, a raíz de la pandemia los ingresos para esta organización se han disminuido y son prácticamente nulos.

Te puede interesar: Alfredo Benavides y ‘Tomate’ Barraza se van a las manos por Gabriela Serpa en cabina de radio: “No me toques porque vas a perder”

El año 2019 fue uno de los mejores para la Teletón, la recaudación superó los 12 millones de soles y fue muy favorecedor para todos aquellos pacientes de la clínica. Sin embargo, a raíz de la pandemia, en el año 2020 no se realizó la recaudación. En el 2021, volvieron, pero esta vez sin poner una meta y esperando poder tener un bien número, pero solo lograron 6 millones.

Para el 2022, fue el propio hermano Isidro quien salió a confirmar que no se iba a ejecutar el evento. Según explicó en aquella ocasión, no pudo conseguir el apoyo de los canales de televisión para difundir la donación y decidieron prepararse con todo para este 2023.

Te puede interesar: Usuarios celebran que Sebastián Ligarde prepare platillos peruanos: “Gracias por difundir la gastronomía del Perú”

“He estado visitando los canales y me dicen que están con los presupuestos en cero. Me he reunido también con la Sociedad Nacional Radio y Televisión y están en la misma situación. [Sin embargo], vamos a trabajar juntos para que el próximo año tengamos una Teletón reinventada, con otro ánimo y formato”, dijo en diciembre del 2022.

Teletón 2023: Mostremos que podemos

La mañana de este martes 11 de julio, se anunció el regreso del evento benéfico en conjunto con la sociedad de Radio y Televisión para volver a los canales y así llegar a más personas para que hagan sus donaciones. En palabras del hermano Isidro: “La Teletón es la excusa perfecta para unirnos como peruanos”.

Te puede interesar: K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Perú

En esta ocasión, sorprendió al revelar que no tienen dinero suficiente para seguir atendiendo a más pacientes, pues lo que recaudaron en las dos últimas ediciones (2019 - 2021) ya se está agotando y se están quedando sin un solo ingreso. Por eso razón, ha tenido que dejar de brindar servicio de salud a algunas familias.

“Más de mil familias no están recibiendo rehabilitación. (...) En este momento no tenemos más dinero para seguir ayudando a los niños por eso es importante que todos colaboremos, que hagamos nuestra donación en estos momentos”, detalló en la conferencia de prensa.

¿Cuándo se realizará la Teletón 2023?

Este año el evento benéfico se realizará el próximo viernes 8 y sábado 9 de setiembre. Sin embargo, desde el día de hoy se puede comenzar a hacer donaciones para ir creciendo el fondo.

Teletón, fechas oficiales 2023. (Facebook)

¿Cuál es la meta de la Teletón 2023?

La meta para este año consiste en superar a una de las mejores recaudaciones que se dio en el año 2019, por lo que se espera superar el total de S/12,553.005. El hermano Isidro se muestra muy esperanzado en poder superarlo pese a los difíciles momentos que pueda vivir el país.

Meta de la Teletón 2023.

¿Por dónde se puede donar a la Teletón 2023?

Para este año, el evento ha modernizado sus canales de recaudación y se han abierto diversas cuentas en varios bancos nacionales, además de espacios internacionales y los clásicos QR para poder enviar dinero de forma digital. Aquí la lista de dónde puedes donar.

Bancos: A través de BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank, BanBif.

Billeteras digitales: QR de IziPay para poder pagar con diversas tarjetas. Además, puedes usar PayPal para pagos internacionales.

Cajas presenciales: Los locales de Promart, Tambo+ y Aruma tendrán sus cajas disponibles para algún tipo de donación.

También puedes ingresar directamente desde la web de la Teletón haciendo clic aquí. Desde allí puedes hacer las donaciones de forma inmediata teniendo todos los canales disponibles.

Teletón 2023: medios digitales para donar.