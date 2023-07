Tercera Toma de Lima: Grupos empresariales solicitan al Gobierno medidas de prevención ante posibles disturbios

Miles de personas participan en una nueva manifestación antigubernamental en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

A casi una semana de que se realice la Tercera Toma de Lima, un grupo de representantes gremiales se han unido para entregar un documento formal, solicitando a las autoridades pertinentes mayor seguridad durante los días en que se realizarán las marchas convocadas en la capital.

Como se recuerda, se ha anunciado una tercera convocatoria por parte de ciudadanos que llegarán desde Puno y otras localidades, exigiendo cambios severos en el Gobierno de Dina Boluarte. Es por eso, que crece la preocupación de los comerciantes porque no quieren que sus negocios se vean afectados.

Los representantes de diversos negocios, recordaron que en las anteriores manifestaciones, actos violentos ocasionaron que muchos tengan que cerrar sus negocios por varios días, ocasionando que sufran de pérdidas millonarias.

“Exhortamos a las autoridades a disponer de medidas de prevención necesarias en aquellos puntos estratégicos del territorio nacional para brindar las garantías a los peruanos que abrazamos la paz y el trabajo para impulsar el crecimiento y el progreso de todos”, se lee en el pronunciamiento.

Tercera toma de Lima se realizará el 19 de julio.

Además, en el documento, señalaron que han sido informados, los protestantes tendrían contemplado ejecutar el bloqueo de carreteras y restricciones de tránsito, por ejemplo.

“Frente a ello, expresamos nuestra preocupación debido a que estos grupos minoritarios vienen incentivando a la población a unirse a estas manifestaciones que provocarían el corte de las carreteras, el bloqueo a los accesos a puertos, aeropuertos y sobre todo restricciones al tránsito de los trabajadores y de los ciudadanos en general”, expresaron.

“Resaltamos que la libertad de reunión pacífica es un derecho fundamental. Esta, debe darse respetando los derechos de los demás a circular libremente por el territorio, sin afectar el derecho de terceros, el derecho al trabajo, la propiedad privada o cualquier acto de violencia contra la autoridad”, agregaron.

PNP activa en tres garitas el Plan “Control Verde 2023″

Con la finalidad de que la denominada marcha “Tercera Toma de Lima” se realice de manera pacífica y sin que haya víctimas que lamentar, la Policía Nacional del Perú ha implementado un plan para garantizar la seguridad de los pobladores.

Para ello, el Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, anunció desde la garita de control de Pucusana, que a partir de este lunes 10 de julio, habrá más de 100 efectivos de la Policía acompañado de la Fiscalía de Prevención del Delito, que serán desplegados en las tres garitas de control de ingreso a Lima, con el objetivo de verificar que las personas que ingresen estén debidamente documentadas.

El titular de la cartera del Interior, participó en la presentación del plan de operaciones “Control Verde 2023″, que está enfocado en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a través de la prevención social y el control territorial.

PNP considera que la Tercera Toma de Lima tendrá poca convocatoria.

En esa línea, el titular del Mininter aseguró que Lima no será tomada por ningún grupo, así que espera que la ciudadanía confíe en su policía nacional, pues ellos garantizaran el resguardo necesario para que no haya caos, desastres, ni actos de violencia como ha ocurrido en marchas anteriores.

“Primero, hasta ahora no ha habido ninguna toma de Lima, ni habrá tampoco ninguna toma de Lima”, afirmó el ministro del Interior.

Asimismo, señaló que la denominada “tercera toma de Lima”, no está teniendo la misma acogida que las manifestaciones anteriores. “Está mal llamada protesta, nuevamente no tiene los visos necesarios, no hay una convocatoria real. Los ciudadanos quieren trabajar, los comerciantes, el turismo, los mercados”, indicó.