Mauricio Fernandini: Hermano del periodista aseguró que lo usan como “piñata” y “chivo expiatorio” para tapar cosas más grandes en el país

Mauricio Fernandini: Hermano habla desde Estados Unidos

Tras la detención preliminar de Mauricio Fernandini por sus nexos con la empresaria Sada Goray, a quien se le acusa por haber otorgado millonarias coimas al expresidente de la República, Pedro Castillo, su hermano Ciano, salió ante la prensa para defenderlo y lamentó que estén usando al periodista como un chivo expiatorio para ocultar cosas más graves que suceden en el país.

Así lo señaló en una entrevista exclusiva para el programa dominical ‘Punto Final’, donde calificó los actos cometidos por el comunicador como “errores” que tendrá que pagar. Negó que el periodista haya intentado escapar del país cuando se dirigió a la embajada de Estados Unidos para tramitar la visa que había perdido.

“Creo que todos en la vida cometemos errores. Definitivamente, lo que se está haciendo es una exageración total. Mauricio es una persona mediática y están usándolo como para distraer por las cosas que están pasan en Perú. Él es la piñata, cada persona y programa trata de golpearlo para ver cuántos caramelos caen”, lamentó Ciano, quien se comunicó con el dominical desde Estados Unidos, donde reside.

Aseguró que el error de su hermano fue tratar de hacerle un favor a Sada Goray para tratar de contactarla con personas del Ministerio de Vivienda. Justificó el dinero recibido por parte de la empresaria, debido a que él podía aceptar un monto de dinero por algún trabajo que haya hecho para Goray.

“Creo que tratan de hacer esto lo más grande posible. Nadie habla sobre las otras personas involucradas en el caso. Creo que están usándolo como chivo expiatorio para tapar cosas más grandes”, expresó.

Mauricio Fernandini y Sada Goray pasaron control de identidad (Justicia TV)

Sobre su prima Pilar Tijero

Aseguró conocer muy bien a Pilar Tijero debido a que crecieron juntos. Por eso, cree que la abogada de Sada Goray, utilizó a Mauricio para conseguir una relación comercial. Señaló que la codicia de las personas no tienen límite ni escrúpulos para conseguir sus objetivos.

Expresó que pese a la experiencia que tiene su hermano, confío en un familiar que se mostró como una persona que necesitaba un favor. Negó que su él sea jefe de una pandilla, de mafiosos delincuentes. “Hay que juzgar las cosas como son. Nadie está diciendo que no cometió un error, sino que hay que dimensionarlo”, dijo.

Visita a la embajada de USA y sus bienes cedidos a su hermana

Explicó que el comunicador fue hasta la embajada de Estado Unidos para hacer un trámite con su VISA, porque al parecer lo había extraviado. Negó la posibilidad de que haya intentado huir del país, las pruebas eran su permanencia en el Perú y los estudios de maestría que estaba cursando.

Aclaró que se está exagerando sobre los bienes que posee Mauricio Fernandini debido a que las autoridades consideran la cochera de un departamento como un bien. “Es fácil decir que tiene siete propiedades cuando son tres cocheras. Está incluido dentro del departamento”, dijo.

Aseguró que es válido que ceda la casa a su hermana debido a las graves acusaciones que la justicia tiene en su contra. “Es dable tratar de proteger a su hermana si en algún momento le pasara algo a él. Mi hermana es una persona que no tiene la capacidad para valerse por ella misma. Depende al 100% de mi hermano. Cualquiera con responsabilidad sobre otra persona es normal y legal que trate de poner la vivienda que heredó hace 30 años de mis padres a nombre de mi hermana”, sostuvo.

Mauricio Fernandini es trasladado de su domicilio a la sede de la Diviac. Canal N

Acusa que Mauricio sufre una cacería de brujas

Solicitó a los medios de comunicación investigar antes de emitir algún juicio de valor sobre su hermano. Recalcó que Mauricio está viviendo una “cacería de brujas”. Reconoció que el comunicador pudo estar mal asesorado al comienzo, pero aseguró que él es “un hermoso ser humano”, lo que no lo exime de cometer un error.

“Yo hablo como hermano de Mauricio y puedo decir que él merece una oportunidad de arreglar su situación y no en las condiciones que le están haciendo pasar... Mauricio no es el monstruo codicioso que se ve en las pantallas, es un extraordinario ser humano que se equivocó. Quiero que sepa que la familia, amigos y la persona que lo conocen estamos tratando de ser una sola alineación para que las cosas se arreglen de la mejor manera. Él no está solo, tiene una familia que lo quiere”, expresó.