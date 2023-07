El Gran Chef Famosos: Alessandra Fuller contó que nunca comió carapulcra con sopa seca

Alessandra Fuller fue criticada porque nunca comió carapulcra.

Alessandra Fuller fue criticada en el programa de concursos “El Gran Chef Famosos” porque nunca comió carapulcra con sopa seca. Así lo contó luego de que el jurado, integrado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, encomendara la preparación de este plato a los cinco concursantes.

El conductor del show Javier Peláez le preguntó por qué nunca antes probó este conocido plato.

“¿Cómo puede ser posible que nunca haya probado una carapulcra? Nos tiene que estar engañando”, le dijo.

Ante esto, la influencer pidió disculpas y admitió que sería la primera vez que cocinaría y comería carapulcra, plato al que llamó “carapulca”.

“Ni siquiera sabe pronunciar carapulcra. Te voy a dar un dato para cuando te vayas a hacer tus videos de influencer. En el sur, por Chincha, se come una rica sopa seca”, criticó Katia Palma.

Por su desconocimiento, Fuller comentó que el reto sería difícil para ella y que desconoce la razón por la que este plato es conocido como “macha pecho”.

Durante el recojo de los ingredientes para la preparación, el concursante Mr. Peet ayudó a Alessandra Fuller a obtener los insumos correctos, lo que fue señalado por Mauricio Mesones y Natalia Salas.

Cuando ya empezaron a cocinar la carapulcra, la actriz siguió al pie de la letra las instrucciones y echó cinco cucharadas de ají panca a la olla, lo que hizo que su plato esté muy picante.

Los jurados Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio visitaron el lugar donde cocinaba Fuller y la criticaron porque el cerdo no estaba dorado, sino sancochado; además señalaron que el aderezo estaba demasiado picante.

“Están hervidos (los pedazos de cerdo). Mira, Ale. Ya no puedes hacer nada, has perdido una oportunidad”, comentó Bocchio, a lo que ella respondió: “Pero ¿qué pasa con el jurado? ya mejor mándenme a eliminación directo”.

La influencer preguntó si podía echarle un poco de caldo para que el picor desaparezca, pero Bocchio le contestó que seguirá picante si es que el aderezo sigue igual.

“Nosotros le decimos algo y ella nos contesta otra cosa”, comentó el jurado a su colega Nelly Rossinelli.

“Ay dios mío este plato no es mi fuerte. No sé qué hacer, no quiero ir a sentencia, no sé qué hacer”, opinó Alessandra Fuller.

Antes de que el plazo para preparar la carapulcra venza, la participante se cortó el dedo con una pinza, por lo que Mauricio Mesones le ayudó probando su plato.

“Creo que le falta un poquito de sal y está un poquito dulce, ¿qué le has echado ah?”, comentó Mauricio. “Es que picaba mucho”, le respondió Fuller.

Durante la degustación de los platos preparados por los concursantes, Fuller admitió que usó mucho ají panca en la preparación de su carapulcra.

“Dijeron cinco cucharadas de ají panca y yo como soy alumna aplicada a veces sigo al pie de la letra las cosas. Me he dado cuenta que es un poco un error y me he dado cuenta de que está muy picante”, comentó.

El jurado Javier Masías opinó que su plato parecía un postre, mientras que Rossinelli dijo que se notaba que nunca había comido carapulcra.

Jurado criticó duramente la carapulcra cocinada por Alessandra Fuller.

“No es un sabor desagradable, pero no es una carapulcra, no la conoce. Pero rescato su presentación siempre”, dijo.

Ricardo Rondón, ganador de la temporada pasada de “El Gran Chef Famosos”, también criticó que su plato esté demasiado picante.

“Cinco cucharadas, no era cinco cucharones de ají panca. Es demasiado ají panca. Ale, no solo hay que viajar por el mundo, también hay que visitar el mercado, hay que ir por el sur a comer una buena sopa seca, a comer un espesado. Me has decepcionado”, bromeó.

En tanto, Mauricio Bocchio también dio comentarios negativos tras probar la carapulcra de Fuller.

“Es un buen primer intento para nunca haberla comido. La verdad te has esforzado Ale. Se nota. Qué pena que no conocías el plato”, señaló.

Por esto, Alessandra Fuller fue una de las que pasó a la noche de eliminación, que se emitirá el próximo lunes 10 de julio.