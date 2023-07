Perú vs Paraguay: fecha y hora del debut de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias al Mundial 2026

Perú vs Paraguay se enfrentan por la fecha 1 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en Asunción.

Ya hay fecha. Este viernes se pudo conocer que el debut de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 será el jueves 7 de septiembre a las 17:30 horas de Perú. El rival a enfrentar será Paraguay y el escenario en donde se llevará a cabo el encuentro será el Estadio Antonio Aranda Encina.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del combinado ‘guaraní'. “¡Todo listo! Los detalles del juego que inicia el camino albirrojo rumbo a la Copa Mundial 2026. ¡Comezamos a alentarte Albirroja!”, se puede leer en la publicación, la cual estuvo acompañada de una imagen con la información.

Cabe resaltar que, los dirigidos por Juan Reynoso volverán a debutar en la etapa clasificatoria con su clásico rival y de visita. El partido de vuelta aún no ha sido programado, sin embargo, se sabe que se llevará a cabo en el Estadio Nacional y será el último del proceso.

Un dato no menor es que el compromiso entre ambas escuadras no se desarrollará en el estadio Defensores del Chaco, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años. Hasta el momento, el motivo del cambio no ha sido revelado, pero se sabe que la nueva sede se ubica en Ciudad del Este, a 320 kilómetros de Asunción.

