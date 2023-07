Feminicidios en Perú: al menos 10 mujeres fueron asesinadas en junio

Más del 30% de casos de asesinatos contra mujeres ocurrieron al interior del hogar familiar, según informa Fiscalía.

La violencia contra las mujeres no cesa. Junio acabó pero se llevó consigo a 10 mujeres, quienes perdieron la vida en manos de hombres que no solo les arrebataron la existencia, sino que dejaron en estado de vulnerabilidad a sus familias.

En junio se registró la misma cantidad de feminicidios que en mayo. La organización Manuela Ramos ha identificado que estas mujeres dejan en estado de orfandad a 10 menores de edad. Uno de los datos más relevantes que ha brindado la agrupación es que dos de las víctimas había solicitado medidas de protección antes.

Tal es el caso de V.V.C., de 31 años, quien solicitó una medida de protección de parte del Poder Judicial (PJ) luego de sufrir un episodio de violencia de parte de Narciso Choque Mamani (30). La medida ordenaba no inflingir ningún tipo de maltrato físico o humillación psicológica contra la mujer, pero esto no se cumplió.

El lunes 26 de junio, el feminicida confeso atacó a su expareja hasta causarle la muerte. Luego del lamentable hecho, escribió en la pared de la casa de la víctima “Yo maté a Vero”. El invidivuo intentó suicidarse consumiento veneno, pero las autoridades policiales lo encontraron con vida y lo detuvieron.

De acuerdo a la comandante PNP Karen Aguilar, ella tenía una denuncia por agresión mutua a fines de mayo. “Nosotros tenemos a cargo el seguimiento de la medida de protección a favor de la víctima, en la que verificamos que se dio cuimplimiento. Mediante acta, ella señaló que el agresor no se estaba acercando. Posterior a la agresión ya no vivía con él, esa vivienda era de propiedad de la familia”, dijo.

Días antes del fatídico hecho también se reportó un caso de feminicidio en La Libertad. Una mujer fue asesinada con un hacha por su expareja y padre de sus hijos. Los vecinos encontraron el cuerpo de la madre de familia en Huamachuco. El sospechoso, Santana Mauricio, confesó que tenía problemas con la víctima y que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Teníamos problemas unos tres años y medio atrás. Me denunció a la ronda por yo haberla amenazado, pero yo he estado borrachito, tomado. Dice que sí la he amenazado [...] pero yo le dije ‘discúlpame’, de repente de borracho lo he hecho”, señaló.

Ola de violencia continúa

Durante las últimas semanas se han difundido macabros hechos de violencia contra bebés y niñas. Uno de los casos más recientes es la muerte de una menor de apenas 10 meses de edad que fue abusada sexualmente por su padre en Huachipa. La pequeña había nacido también como producto de una agresión sexual contra su madre, una adolescente de 14 años que era víctima de constantes maltratos de parte del individuo de 18 años.

La violencia sexual es una problemática que involucra a miles de niñas en Perú.

Días atrás también se conoció el caso de una niña de tres años que fue víctima de violación sexual presuntamente de parte de la pareja de su vecina. La mujer se encargaba de cuidar a la menor para que su madre saliera a trabajar como cobradora de combi, sin embargo, un día sufrió una repudiable agresión que le ocasionó daños en sus partes íntimas. Su cuidadora le comentó a su madre que el responsable de la agresión fue un perro, pero la mamá de la víctima no le creyó ello.

Lamentablemente, las menores de 0 a 17 años de edad son el segundo grupo etario con mayor probabilidad de padecer violencia sexual, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Medios de ayuda

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan servicios especializados y gratuitos. Aquí encontrarás atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, miembros del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Podrás recibir asesoramiento legal, apoyo emocional y social a nivel nacional.

Chat 100: Este servicio te permite acceder a un chat en línea, en tiempo real, donde encontrarás profesionales especializados que brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. Además, también cuenta con expertos que promueven la igualdad en la atención a hombres.

Recuerda que estos servicios están disponibles para ofrecerte el apoyo necesario y ayudarte a enfrentar cualquier situación de violencia. No dudes en buscar ayuda y denunciar estos actos.