Mantener relaciones sexuales con una menor es delito grave y congresista Balcázar podría ser denunciado por apología al delito

José Balcázar, el congresista que no ve problema en que una menor de 14 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 48. (Composición: Infobae)

El congresista José Balcázar se mantiene firme en mostrarse a favor del matrimonio infantil. El integrante de Perú Bicentenario no solo considera que es inevitable que las adolescentes supuestamente decidan —porque en realidad es una unión forzosa producto de un embarazo no deseado— compartir su vida con otra persona, sino que justifica las relaciones sexuales de los menores de edad sin importar que se den con personas mucho mayores. El legislador ha difundido estas afirmaciones en distintos medios de comunicación.

La ley indica que todos los adolescentes mayores de 14 años están en la capacidad de decidir si desean contraer matrimonio. Muchas veces, estas uniones son producto de abuso sexual y embarazos no deseados. Pese al dolor que les genera enfrentar esta situación, son forzadas a casarse. Sin embargo, José Balcázar parece desconocer la realidad de miles de jóvenes y continúa esparciendo sus declaraciones a favor de las relaciones sexuales en niñas, acción que podría comprometer su situación legal.

En un inicio, comentó que el coito en menores es beneficioso para su salud. “En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí”, dijo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

El congresista aseguró que las menores pueden tener relaciones sexuales con hombres mayores "si no hay violencia" de por medio. (Composición: Infobae)

Luego de ello, ratificó su postura y dijo en Canal N que las relaciones sexuales en adolescentes —sin importar con quién lo realicen— no atentan contra su salud mental: “todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre los muchachos, eso está estudiado por la sexología, por antropología. La gente que no sabe sexología o antropología no puede opinar”.

En otro medio, al parlamentario también se le consultó su opinión acerca de la menor de 14 años que huyó de su casa y fue retenida por un hombre de 48 años, quien afirmó que tuvo relaciones sexuales con la adolescente. El funcionario no reconoció ningún problema en este lamentable caso. “¿Hay algún estudio que ha dicho que esa relación está traumatizando a la chica? [...] Puede que la chica la haya rescatado [la Policía], pero yo quiero saber la declaración de la chica”, comentó en Exitosa Noticias.

Podría ser denunciado

En las declaraciones que ha dado sobre su postura a favor del matrimonio infantil, el parlamentario ha intentado justificar las relaciones sexuales en menores de edad dejando de lado la problemática que mayormente esto representa, en qué condiciones se da y cuáles son las lamentables consecuencias. Infobae Perú conversó con la abogada penalista Yvana Novoa, quien brindó más información sobre el escenario que podría atravesar el legislador.

Uniones tempranas truncan los proyectos de vida de niñas y adolescentes. (Aldair Mejía/EFE)

“Él [José Balcázar] está justificando la posibilidad de situaciones que son delictivas. Aquí podría considerarse una situación de apología, según el Código Penal. Esto aplicaría al exaltar, justificar o celebrar otros delitos”, explicó.

La docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) afirmó que estas opiniones reafirman estereotipos de género que generalizan lo que es o cómo debe ser expresarse una mujer para ser aceptada por la sociedad. “Interpretar que cualquier relación sexual que tenga una persona de 14 años va a ser una relación consentida es reafirmar que esa persona no tiene capacidad de decidir, y que probablemente dijo no y pasaron por encima de eso, por lo que fue una violación”, expresó.

Violencia disfrazada

Si bien la ley no establece un límite de edad que debe tener la pareja de la menor de edad para que pueda contraer matrimonio con la adolescente, el ordenamiento esperaría que sea una relación simétrica. Es decir, que no exista un posible escenario de abuso de poder.

La encargada de la Clínica Jurídica de Violencia de Género de la PUCP detalló que algunos adolescentes mantienen una relación amorosa con personas con quienes se diferencian en algunos años —por ejemplo, una adolescente de 15 años y un joven de 19— y ello podría tener consentimiento de ambas partes. Sin embargo, esta figura cambia cuando se evidencia el vínculo de una menor de 14 años y un hombre de 55. Se trata de una relación asimétrica donde se evidencia la diferencia de poder, lo que no significa que una persona de edad cercana a la víctima no pueda ejercer violencia sexual.

Más de 5 mil matrimonios infantiles se registraron en los últimos años en Perú. (AFP)

La abogada resaltó que, para poder identificar si estos casos representan un abuso sexual, es necesario aplicar el enfoque de género. “Van a haber relaciones que sustenten en una asiemtria de poder, o una relación de verticalidad, se genera por una diferencia de edad. Una relación sexual entre una menor de 14 y un hombre de 30, por ejemplo. Allí hay que evaluar con un enfoque de interseccionalidad para ver si sobre esa menor recaen otros factores de identidad que puedan ser objeto de discriminación en la sociedad y que significarían en nuestro contexto una situación particular de vulnerabilidad para el menor”, indicó.

“Cuando hablamos de una relación sexual entre un hombre de 30 y una niña de 14 años no podemos hablar de frente de una relación consentida solo porque ella tiene 14 años. Si ella dice que no es consentida, hay que utilizar los enfoques referidos y analizar la situación. Pero no es posible concebir que alguien del Congreso diga que una relación de alguien de 14 y 30 es una relación válida. Puede poner a las menores de edad en una situación de absoluta desprotección”, cuestionó.