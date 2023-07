Fotos y videos del glamouroso y exclusivo country club donde Christian Meier y Andrea Bosio se casaron

El actor Christian Meier se casó con la comunicadora Andrea Bosio y se filtran las primeras imágenes de la boda.

Por todo lo alto. El pasado 1 de julio, el matrimonio entre el actor Christian Meier y la comunicadora Andrea Bosio se volvió una realidad en medio de los rumores y especulaciones. Como se recuerda, fue la periodista Magaly Medina quien dio la información de primera mano sobre las nupcias de la recién estrenada pareja de esposos.

Pero, lo terminó confirmando su amigo Arturo Pomar Jr. a la prensa cuando fue consultado por la posibilidad de que se vuelvan a reunir los ex Arena Hash en el presente año. Es ahí, en medio de la entrevista para RPP, donde el cantante asegura sobre el matrimonio de su amigo y que ello dificultaría dichos planes por el momento.

“El señor Christian Meier se está casando con la que va a ser su esposa”, dijo el exArena Hash para el programa ‘Así Somos’ sin revelar detalles de la identidad de la futura esposa. Sin embargo, luego de todo esto, fueron sus amistades más intimas quienes compartieron el gran momento por el que estaría pasando el histrión peruano junto a su ahora esposa. Y pese a que los invitados tuvieron restricciones de no compartir fotos de la pareja juntos, si compartieron en redes sociales el lugar, donde se realizó la ceremonia.

Según el programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme presentó imágenes del famoso recinto que se trataría del ‘Country Club’ donde la pareja se dio el ansiado sí. Todo se dio a conocer gracias a que los invitados mostraron en sus redes sociales etiquetaran al sitio que sería el matrimonio y la recepción.

“Los amigos de Christian acudieron hasta California y lograron dar algunas pistas etiquetando el punto del Matrimonio. En el clip dice ‘Vista Valley Country Club’ se lee en las historias de Instagram”, dice el informe de Magaly TV La Firme.

¿Dónde es se hizo el matrimonio de Christian Meier y Andrea Bosio?

La pareja conformada por Andrea Bosio y el actor Christian Meier se casaron en California en el ‘Vista Valley Country Club’ que es un club de campo conocido por hacer una boda por día con altares al aire libre, cobrando entre $10,000 dólares por el local con un aforo de más de 200 invitados.

Aquí puedes contratar paquetes de matrimonio donde el buffet que encontramos cuesta desde 125 hasta los 205 dólares por persona, según la información del programa de Magaly Medina. Entre los platillos que la pareja habría ofrecido a sus invitados especiales no pudieron faltar las brochetas toscanas, brochetas mediterráneas, salmón ahumado, entre otros maridajes.

Arturo Pomar Jr. confiesa si Christian Meier le llamó la atención por afirmar su boda

En conversación con Infobae Perú, el baterista Arturo Pomar Jr. reveló la reacción del actor Christian Meier, luego que diera a conocer que pronto se unirá a la fila de hombres casados. El músico peruano afirmó que el actor sí se molestó un poco por la información que dio a los medios. Estas fueron sus declaraciones.

“Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que no contara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”, expresó exbaterista de Arena Hash, nervioso por la pregunta.