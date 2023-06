Christian Meier deslumbrará con su boda: exintegrante de Arena Hash confirma y da detalles exclusivos de la ceremonia

Galán Peruano pasaría a la fila de casados en el mes de julio.

Confirmado. El actor Christian Meier vuelve a creer en el amor tras su divorcio mediático con la madre de sus hijos, Marisol Aguirre y volverá a casarse, así lo anunció uno de los mejores amigos del histrión peruano, el cantante Arturo Pomar Jr., exArena Hash. El artista afirma que ya recibió el parte de matrimonio.

Así lo dejó entrever, Pomar para la prensa de RPP cuando fue consultado por la posibilidad de que se vuelvan a reunir los exArena Hash en el presente año. Es ahí, en medio de la entrevista para el citado medio, donde el cantante asegura sobre el matrimonio de su amigo y que ello dificultaría dichos planes por el momento.

“El señor Christian Meier se está casando con la que va a ser su esposa”, dijo Arturo Pomar en el programa ‘Así Somos’ sin revelar detalles de la identidad de la futura esposa. Como se recuerda, fue Magaly Medina, quien dijo la exclusiva en su programa sobre el casamiento del popular ‘Zorro’ con la comunicadora de 26 años, Andrea Bosio Zegarra, la presunta pareja.

“Como les dije, nosotros tenemos nuestras fuentes y tratamos de corroborar por todos lados nuestra información y hemos encontrado esas coincidencias”, comentó la Magaly el pasado jueves 15 de junio en su programa Magaly TV: La Firme.

“Parece que era una noticia que solo conocían los más íntimos. La última relación conocida que tuvo ‘El Zorro’ fue con la ex de Paolo Guerrero, Alondra García Miró que tiene más o menos la misma edad de esta chica. Le gustan menores”, comentó la periodista de ATV en aquella oportunidad.

Sin embargo, Pomar en la entrevista mencionó que ya recibió su respectivo parte, pero lo tendrá que guardar pues lamenta no ir al matrimonio por motivos familiares. Según el artista, en esa fecha coincide con compromisos personales y laborales que no puede postergar. Eso sí, al cantante se le salió la información del lugar y la fecha en la que el protagonista de la novela ‘Gorrión’ pasaría a la fila de los casados.

Christian Meier pasaría a la fila de los casados. | "Magaly Tv, la firme"

“Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE.UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, comentó Arturo Pomar Jr., exArena Hash.

Christian Meier comparte mensaje y confirmaría matrimonio

El actor Christian Meier sorprendió al compartir un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, y que muchos de sus fanáticos lo han interpretado como el fin de su soltería para dar inicio a una presunta nueva relación con la señorita, Andrea Bosio. Meier compartió un emotivo video en el que abrió su corazón y habló sobre su carrera de 20 años, en la que trabajó incansablemente para asegurar el sustento familiar. Recordó cómo los diferentes personajes que interpretó lo llevaron a recorrer numerosos países y finalmente alcanzar la anhelada internacionalización. El video se convirtió en un conmovedor testimonio de su trayectoria y dedicación en el mundo actoral.

“Durante casi 20 años me dediqué a trabajar incansablemente para desarrollar una carrera y poner comida en la mesa. Mi trabajo me llevó a vivir en un sinnúmero de ciudades, recorriendo todo el continente. Mi consigna fue clara: evitar cualquier situación que me atara a algún lugar”, se lee en la publicación del actor peruano.