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“Cabecéale en la nuca, después a ver qué sale”: el tajante consejo de Erick Delgado a ‘Leo’ Díaz tras error en gol de Gianluca Lapadula

El exarquero recordó una lección de dos leyendas de Sporting Cristal para dedicarle un mensaje al defensa, que falló en la marca en la anotación del ‘Bambino’ para Universitario

El 'Loco' le dejó un consejo al defensa de Sporting Cristal por error en la anotación de Universitario. (Video: L1 MAX / Al Límite)
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Sporting Cristal empató 1-1 frente a Universitario de Deportes en la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido, disputado en el estadio Monumental, estuvo marcado por varios duelos individuales y una tensión constante entre ambos equipos, que reflejó la paridad en el marcador y en la intensidad del juego.

Erick Delgado no tardó en manifestar sus reparos sobre la propuesta táctica de Roberto Mosquera para este compromiso. Según Delgado, el equipo ‘rimense’ tuvo un mejor desempeño en los partidos previos ante la ‘U’, pero la reciente igualdad dejó una sensación de oportunidad desperdiciada. “En el Nacional jugó mejor, entonces dices ‘el error de tal, terminó matando el resultado a Cristal’, pero veías que el equipo jugó mucho mejor que la ‘U’”, expresó el exfutbolista en L1 MAX, remarcando que, en su opinión, Sporting Cristal salió “a no perderlo”.

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El análisis del exarquero se centró especialmente en el esquema táctico elegido. Consideró que el sistema 3-5-2, habitual en Mosquera para cerrar partidos, no se adapta a una estrategia desde el inicio del encuentro. “Roberto lo practica, pero claramente sé porque lo conozco que lo utiliza para cerrar los partidos, para no perderlos, no para jugar desde el primer minuto”, explicó.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

El consejo de Erick Delgado a Leonardo Díaz por error en gol de Gianluca Lapadula

Uno de los momentos más comentados del partido fue el gol de Gianluca Lapadula, quien aprovechó un descuido en la marca de Leonardo Díaz para adelantar a Universitario. Erick Delgado, al analizar la jugada, recomendó al joven defensor actuar con mayor determinación en el área.

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A ‘Leo’ Díaz hay que aconsejarle que la pelota en el área tienes que atacarla”, enfatizó, recordando las enseñanzas de dos figuras emblemáticas del club como Alberto Gallardo y Fernando Mellán.

‘Cabecéale en la nuca, hermano. Después a ver qué sale. Después lo recogemos a pedazos o le dices a su mamá ‘señora, se lo doy’, no puede ser”, recordó Delgado como consejo tradicional dentro del vestuario ‘celeste’. Además, evocó la dureza de jugadores históricos como el Miguel ‘Oso’ Villalta: “Con esa cabezaza te rompía todo”.

El tajante consejo de Erick Delgado a ‘Leo’ Díaz tras error en gol de Gianluca Lapadula en Universitario vs Sporting Cristal.
El tajante consejo de Erick Delgado a ‘Leo’ Díaz tras error en gol de Gianluca Lapadula en Universitario vs Sporting Cristal.

‘Leo’ Díaz, quien volvió a la titularidad ante la ausencia de Luis Abram, tuvo un cruce intenso con ‘Lapa’ durante el partido, llegando a imponerse en una dividida que celebró efusivamente, aunque luego el delantero se la devolvió con su anotación.

El regreso al once titular de Leonardo Díaz se produjo tras varias jornadas sin minutos en la Liga 1 2026, ya que su último partido oficial había sido el 31 de mayo, en la derrota 3-2 ante Cienciano en Cusco. La falta de continuidad y la presión del duelo ante un delantero experimentado como Lapadula marcaron su actuación.

En las temporadas anteriores, Díaz había logrado consolidarse como titular indiscutido con el DT Enderson Moreira, pero esta temporada su protagonismo se redujo considerablemente. El partido ante Universitario representó una oportunidad para reivindicarse, aunque el error en la marca dejó un sabor amargo.

El grito de Leonardo Díaz a Gianluca Lapadula tras ganarle una pelota dividida en el Universitario vs Sporting Cristal. - créditos: Liga 1
El grito de Leonardo Díaz a Gianluca Lapadula tras ganarle una pelota dividida en el Universitario vs Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

¿Qué dijo Gianluca Lapadula por el empate de Universitario ante Sporting Cristal?

Al término del encuentro, Gianluca Lapadula expresó su pesar por no haber conseguido la victoria en una fecha especial para Universitario. “Sin duda el resultado no se nos dio, que fue una pena, pero yo creo que hicimos el mejor partido, hicimos bien y también Sporting Cristal hizo muy buen partido. Creo que el empate, sobre todo en el segundo tiempo, es un poco injusto, pero así es el fútbol”, declaró a L1 MAX.

El artillero de 36 años destacó que ambos equipos ofrecieron un encuentro de alto nivel, aunque la ‘U’ se marchó con la sensación de haber tenido las mejores ocasiones en la segunda mitad. La paridad impidió que alguno de los dos cuadros tomara ventaja en la tabla, manteniendo abierta la lucha por el Torneo Clausura 2026.

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