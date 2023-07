Arturo Pomar Jr. confesó que Christian Meier sí le llamó la atención por revelar los datos de su boda

El baterista peruano reconoció que Christian Meier lo reprendió por dar a conocer los datos de su matrimonio. Video: Paula Elizalde

Desde que se separó Arena Hash en 1993, Christian Meier y Arturo Pomar Jr. han seguido en contacto y conservan intacta su cercana amistad. Sin embargo, el baterista de la agrupación se emocionó más de la cuenta y reveló a la prensa que el popular ‘Zorro’ se casaría con Andrea Bosio Zegarra este sábado 1 de julio.

Te puede interesar: Arturo Pomar Jr. y su verdad sobre el fin de Arena Hash: la traición de Pedro Suárez Vértiz y una batalla legal sin fin

“Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, contó el rapero nacional a RPP Noticias.

Christian Meier pasaría a la fila de casados en el mes de julio.

Tras sus declaraciones, la prensa nacional se enfocó en conocer todos los detalles sobre la ya confirmada boda de Christian Meier, quien pisa nuevamente el altar tras su mediático divorcio de Marisol Aguirre. Pero no se encontraron más datos sobre el evento, pues el actor prefiere que todo se mantenga en privado.

La reacción de Christian Meier

Infobae Perú consultó a Arturo Pomar Jr. sobre cuál fue la reacción de Christian Meier, luego que diera a conocer que pronto se unirá a la fila de hombres casados. El músico peruano, quien acaba de lanzar su tema ‘NS- Nuestro Secreto’, admitió que el actor lo reprendió, a través de una llamada telefónica, por haber cometido tremenda infidencia.

“Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que no contara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”, expresó exbaterista de Arena Hash, nervioso por la pregunta.

Más adelante, Arturo Pomar Jr. aseguró que se sorprendió al leer todos los titulares que salieron sobre la boda de Christian Meier con Andrea Bosio Zegarra, pues se hicieron a partir de sus declaraciones a la prensa. “La cagu**”, reconoció.

Arturo Pomar se mantiene vigente en la industria musical con un proyecto en solitario donde experimenta con más géneros musicales aparte del rock. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Por otro lado, contó su versión sobre la abrupta salida de Pedro Suárez Vértiz de Arena Hash y su relación con Christian Meier, quien lo visitó cuando sufrió un derrame cerebral en el 2022. “Christian estaba en Miami cuando me dio el derrame. Yo estaba en cuidados intensivos cuando abrí los ojos y vi que estaba sentado delante de mí. Le digo: ‘¿Qué haces acá?’, porque no todos puden estar allí. Y me respondió: ‘Me enteré, pues, tengo vara’”, recordó.

¿Quién es la pareja de Christian Meier?

Christian Meier no ha subido una sola fotografía al lado de su futura esposa. No obstante, ‘Magaly TV La Firme’ se encargó de revelar quién es su pareja. Se trata de Andrea María Bosio Zegarra, quien es 27 años menor que el actor nacional.

Te puede interesar: Andrea Bosio, la joven de 26 años que se casará con Christian Meier: quién es y cuándo será la boda

Andrea Bosio es una influencer de 26 años. Es comunicadora de profesión, creadora de contenido y trabaja como analista de branding digital en Belcorp. Al parecer, habría conocido a Christian Meier cuando este grabó una campaña para la empresa.

Christian Meier se casará con Andrea Bosio en Estados Unidos. ATV

Según informó Magaly Medina, ambos habrían mantenido un romance de casi dos años sin levantar sospechas, pues viven en Estados Unidos. La relación se formalizó con una inesperada propuesta de matrimonio.

Te puede interesar: Todas las parejas de Christian Meier antes de contraer matrimonio con Andrea Bosio

“Parece que era una noticia que solo conocían los más íntimos. La última relación conocida que tuvo el ‘Zorro’ fue con la ex de Paolo Guerrero, Alondra García Miró, que tiene más o menos la misma edad de esta chica. Le gustan menores”, comentó la periodista de ATV en aquella oportunidad.

Este viernes 30 de junio, Christian Meier mostró el lujoso anillo que le entregó a su pareja, quien aparece por unos cuantos segundos en su nuevo videoclip ‘He vuelto a casa’.