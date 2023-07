Rafael López Aliaga plantea un nuevo peaje de S/35 por túnel La Molina-Miraflores, a pesar de que en su campaña prometió eliminar cobros

Alcalde de La Molina revela que se busca un nuevo peaje en túnel|Video: Exitosa

Hace cuatro años, el túnel que uniría La Molina y Miraflores quedó archivado, pero se conoció que este proyecto fue retomado. Es así como luego de casi una década se podrá unir ambos distritos para reducir la distancia que tendría el beneficio para los ciudadanos.

Sin embargo, un nuevo anuncio del alcalde de La Molina, Diego Uceda, ha dejado con algunos cuestionamientos para los conductores, quienes hacen un recorrido de aproximadamente dos horas para llegar a su destino, que ahora tendrán que pagar hasta S/70 aproximadamente para pasar por este túnel.

Túnel La Molina - Miraflores cobrará peaje de al menos S/70, anunció el alcalde Diego Uceda. Foto: Composición Infobae/PeruRail

Es decir, sería un nuevo peaje que deberá ser asumido por los ciudadanos, el cual tiene el respaldo del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; así lo anunció Uceda en una entrevista con Exitosa.

“[¿López Aliaga plantea un nuevo peaje en este túnel, correcto?] Sí, él no tiene ningún problema en este peaje. [¿Y a S/20 por pasada aproximadamente?] No, yo creo que podría ser de S/35, tranquilamente, y también está de acuerdo Rafael”, indicó el burgomaestre de La Molina.

(Andina)

Uceda afirma que no es un “problema” el monto tan alto que se pretende cobrar cuando se encuentre listo. “No hay ningún problema para que la gente de [intangible] lo hace”, continúa. En Lima, el cobro de peaje es de S/6.60., pero aquí se estaría pagando hasta cinco veces más.

El recorrido de este trayecto es desde el cerro Centinela y llegará hasta la Vía Expresa de Miraflores.

Detrás del proyecto

Esta obra fue planteada hace casi una década por la empresa donde fue contratado Diego Uceda como “asesor externo”, pero en el 2019 se dejó sin efecto. Es así como ahora como la autoridad edil anunció, hace algunas semanas, que este proyecto vuelve, pero con un peaje.

El túnel tendrá un recorrido de más de 11 kilómetros y tiene una inversión de USD 7 millones. Dentro de dos semanas, el municipio limeño emitiría una ordenanza para dejar sin efecto toda cancelación.

“Es una megaobra que le abre a Lima de ser una megaciudad. Este es uno de los grandes proyectos que vamos a trabajar de la mano con Rafael López Aliaga”, señaló a RCR TV cuando recién comenzaba su gestión.

Diego Uceda fue elegido alcalde de La Molina por Renovación Popular.

¿Qué distritos unirá el túnel La Molina-Miraflores?

Este proyecto unirá a cinco distritos limeños en un tiempo de aproximadamente 20 minutos, reduciendo más de una hora. Sin embargo, ahora se pretende que se realice un pago de S/35 por cada pase; es decir, S/70 si deseas regresar a tu vivienda. Así lo confirmó el burgomaestre y extrabajador de la empresa que presentó esta obra.

♦ La Molina

♦ Miraflores

♦ Surquillo

♦ Surco

♦ San Borja

En contra de los peajes

No obstante, cuando López Aliaga estaba en su campaña para llegar al sillón municipal manifestó que no se cobraría por peajes e incluso que los eliminaría. Una de sus iniciativas que muchos conductores lo apoyaron, pero esta vez no sería así.

En anteriores entrevistas manifestaba que los cobros por peajes eran un “abuso” e “injusto” que los ciudadanos paguen por movilizarse por la ciudad. “Este fin de marzo, para que los señores de Odebrecht y de Rutas de Lima devuelvan los peajes de la ciudad de Lima. Van corriendo 60 días. [...] Estamos planificando mover los peajes después de Ancón. [...] Es injusto que la gente pague por salir de su casa”, afirmó.

No obstante, esto podría cambiar si se llegara a gestionar este cobro “excesivo” que hasta la fecha en ninguno de los peajes de la capital se ha llegado a dar. La obra estaría lista cerca de cuatro años aproximadamente, así lo mencionó el alcalde de La Molina.