Jessica Tapia recordó las críticas de Magaly Medina: “Fue dura conmigo”

Jessica Tapia habla de Magaly Medina y las críticas que recibió |La Linares

Jessica Tapia encontró el amor e inició una nueva vida fuera del país. La periodista peruana se encuentra completamente alejada de la televisión, pero esta vez sorprendió al hablar de Magaly Medina en una entrevista que le brindó a Verónica Linares.

Te puede interesar: Mercedes Peña, expareja de ‘Topito’ lo expone: “Con Dayana solo está sacando provecho”

Las colegas se encontraron y hablaron de diversos temas, entre ellos de Magaly Medina. Como se recuerda, la ‘Urraca’ era muy crítica con Tapia e incluso le molestaba que solo leyera telepronter y afirmaba que ese no era el trabajo de una periodista. Los comentarios estuvieron presentes durante muchos años y marcaron una distancia entre ambas.

Pero ahora, ya pasado los años y cada una con su vida hecha, muchos se preguntan si existiría algún tipo de encuentro entre ambas. Ante ello, Verónica Linares le consultó que haría en caso se encontrara a la figura de ATV en un restaurante, a lo que respondió que no tendría ninguna diferencia con ella.

“No haría nada. No la iba a saludar porque no somos amigas, conocidas ni nada, pero la miraría y ya. Es una asistente más al restaurante. No se me ocurriría agarrarme de los pelos con nadie”, comentó al inicio.

Jessica Tapia se refirió a las críticas de Magaly Medina.

“Fue dura conmigo”

Tras ello, Verónica Linares le recordó que tuvo duros comentarios con ella y le mencionó las críticas por leer telepronter. Allí, recalcó que eso podía ser en contra de todas las periodistas de noticieros, pues esta es una herramienta común.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por defender a Sergio George: “Ahora es su abogada”

Tapia, mencionó que recibió diversos comentarios de más de un personaje de la televisión; sin embargo, los de Magaly medina eran los que llamaban la atención por el personaje que ella significaba y la popularidad que tenía en aquella época.

“No fue la única (que me criticó), pero sí fue la más. Tenía mayor tribuna, mucho más jale, en una época creo que fue la periodista más botada, más influyente de nuestro país y todo. Ella sigue vigente y por algo será”, agregó.

Jessica Tapia habló de Magaly Medina. (YouTube)

Incluso, resaltó que fue una periodista muy popular en su momento, pero no se considera influyente. “He estado entre las periodistas populares, pero nunca la más influyente”, comentó.

Te puede interesar: Luciana Fuster tras ser elegida Miss Grand 2023: “Ya no me llamo Luciana, ahora me llamo Perú”

Por otro lado, remarcó que veía que algunas palabras de Magaly Medina en contra de ella no tenían justificación alguna y trataba de verlas como parte del negocio televisivo. “Ha sido sumamente dura conmigo y en algunas cosas no justificadas creo yo. Eso es parte del negocio”, comentó.

Además, comentó que al principio creía que era un tema de canales, pero se dio cuenta de que podía ir más allá y solo atinó a entender que no le iba a caer bien a todos. “En ese momento lo vi como conflictos de canales cosas que te tienes que bajar al otro o le caes bien porque tienes características que no le agradan o que no tiene. Ella tiene su negocio y qué vamos a hacer, así era la vida. No le vamos a caer bien a todos”, sentenció al respecto.

Sin embargo, sorprendió al afirmar que no tuvo oportunidad de conocerse con la figura de ATV y remarcó que nunca existió un interés por alguna de las dos de limar ciertas asperezas. “Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, cruzarnos, no nos interesó tampoco limar ninguna aspereza”, finalizó al respecto.