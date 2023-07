La importancia de un buen cliente para un trabajador. (Getty Images)

El mismo nombre es pura casualidad, lo que no es común es la historia que hemos escrito como cliente y agencia, y que ha llegado a su punto más alto el pasado 5 de junio.

Ganar el máximo premio en los Effie Awards 2023 es, sin duda, el momento más feliz de nuestra vida como partners junto con aquel día en que nos dijo que la cuenta era nuestra, hace ya más de cuatro años.

Nunca escribí un artículo sobre ningún cliente, quizá por pudor, quizá por no parecer patera, o quizá por no poner nombres propios y olvidar a alguno, habiendo tantos grandes con los que, en esta vida de publicista, me tocó trabajar y a quienes tengo tanto que agradecer.

Pero hoy sí voy a dedicarles unas líneas a todos a través de “la otra Lorena”, la Lorena Cabrera y, con su permiso, la usaré de mascarón de proa para decirle a todo el mundo lo importante que es para una agencia tener un buen cliente.

Pero… ¿Cómo sabe un publicista que tiene a uno enfrente?

A mi criterio, solo con que tenga estas dos características basta:

Te respeta como profesional aceptando tu consejo como SU publicista y entiende los procesos que necesitas para ejecutar tu trabajo.

Solo eso. Parece fácil, pero no hay tantas Lorenas.

Lorena entiende que sus publicistas somos llamados para resolver estrategias de comunicación que ella no tiene por qué saber hacer. Lorena entiende que somos un mismo equipo, que no estamos peleando nada. Lorena sabe que tenemos una vida fuera de la agencia. Lorena nos pide consejo y comparte todo con lo que pueda ayudar a sacar los proyectos adelante.

Lorena, también, tiene incendios, estrés, apuros y se enoja, y nosotros con ella; pero eso cuenta poco frente a todo lo demás. Ella es más que mi tocaya de nombre, ella es mi tocaya profesional (si eso existe) y, como dije antes, representa para mí a todos los clientes que valen la pena.

Egoísta y hasta injustamente, hoy me centré en ella, pero los buenos clientes saben que lo son y, a ellos, les agradezco siempre lo aprendido y lo sufrido.

Valía la pena hablar de ellos y, en especial, en estos días de reconocimiento al trabajo conjunto bien hecho. ¡Bravo por esos clientes! ¡Bravo por mi tocaya! Aunque se llame Lorena María y yo María Lorena.