Edward Málaga culpa a población por el 6% de aprobación del Congreso: “Hemos sido elegidos por la ciudadanía”

Edward Málaga responsabiliza a los peruanos por el 6% de aprobación del Congreso de la República. RPP

El congresista Edward Málaga declaró que los electores son “corresponsables” del bajo nivel de aprobación del Parlamento, que apenas goza del 6%, mientras que el 91% rechaza su gestión. Pese a ser una de las gestiones peor calificadas, el legislador pidió que la ciudadanía reflexione sobre la calidad de elección que realizaron.

“Si queremos atacar al Congreso es fácil, que fácil es decir 6% cuando no pensamos en que estos han sido, hemos sido elegidos por una ciudadanía, que también tiene una responsabilidad en todo esto”, dijo durante una entrevista con Canal N.

“Debemos saber que esa aprobación del Congreso está directamente relacionada con lo que hemos sido capaces de elegir. Nos estamos quejando de los mochasueldos, de los violadores, de los intereses particulares. (...) Somos corresponsables”, dijo Málaga.

También deslizó que el rechazo contra el Congreso y el pedido de nuevas elecciones están enmarcados en un afán de “tumbarse el sistema democrático”, pese a la falta de legitimidad del actual Parlamento y que fue quien promovió en reiteradas ocasiones la vacancia del expresidente Pedro Castillo y aseguró que, ante el pedido ciudadano, sí se consideraría evaluar unos nuevos comicios. Hoy, ese discurso ha quedado atrás.

“La primera responsabilidad (recae) en quienes han sido electos y no estan cumpliendo las expectativas de la ciudadanía, pero porque eso no ocurra o no nos guste no nos vamos a tumbar el sistema democrático (con) la Toma de Lima, el vayanse todos o el ‘cierren el Congreso’. Hay una desesperación por tumbarse el sistema democrático”, reiteró el parlamentario.

Histórica desaprobación del Congreso

En junio de este 2023, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso alcanzaron su mayor nivel de desaprobación desde el inicio de su gestión. De acuerdo a la última encuesta de opinión urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el aumento de la percepción negativa del Ejecutivo y el Legislativo han crecido sostenidamente.

La desaprobación al Parlamento se ha mantenido por encima del 90%, mientras que los niveles de aprobación continúan limitándose a tan solo 6%, lo que ha significado una reducción del 4% desde hace un año.

Desaprobación histórica del Congreso. (Captura/LR Data/La República)

En la macrozona del Centro, el rechazo hacia el Legislativo ha aumentado en 22 puntos, mientras que en Lima Metropolitana la desaprobación ha crecido en 17 puntos. En tanto, la reprobación en las macrozonas oriente, norte y sur ha crecido en 9%, 8% y 5%, respectivamente.

Cabe destacar que este Congreso descartó el proyecto de adelanto de elecciones, pero sí dedicó tiempo y esfuerzos debatido a iniciativas fuertemente cuestionadas como la denominada ´Ley mordaza´, busca debilitar la figura de la colaboración eficaz, se tumbó la reforma universitaria y busca el retorno de la bicameralidad, entre otros proyectos que no reflejan los pedidos de la ciudadanía.