Melgar oficializó fichaje de Beto da Silva, quien dejó César Vallejo después de 2 años y medio

Melgar dio la bienvenida a su nuevo fichaje con video de sus mejores goles con César Vallejo. (Melgar)

El ‘dominó' se sigue reforzando de cara al Torneo Clausura 2023. Melgar anunció el viernes 30 de junio la incorporación del delantero Beto da Silva como su nuevo fichaje. El futbolista llega procedente de Universidad César Vallejo y ocupará la plaza dejada por el atacante Luis Iberico, quien fue transferido al Riga FC de Letonia.

Mediante sus redes sociales, el conjunto arequipeño le dio la bienvenida con el siguiente mensaje: “Nos complace anunciar a nuestro refuerzo para la presente temporada, Beto da Silva, atacante que llega para sumar su gran visión de juego, velocidad y habilidad técnica a la familia ‘rojinegra’”.

El ‘león del sur’ será la novena camiseta que defenderá el futbolista de 26 años. Anteriormente, defendió las sedas de Sporting Cristal, PSV de Holanda, Gremio de Brasil, Argentinos Juniors de Argentina, Lobos BUAP de México, Deportivo La Coruña de España, Alianza Lima y César Vallejo. Deja la disciplina ‘poeta’ luego de dos campañas y media.

Esta es la segunda contratación de los ‘characatos’ para el último semestre de 2023. El primero en arribar fue el volante Pablo Lavandeira, por quien se habría pagado una cifra cercana a los 100 mil dólares. En cuanto a salidas, además de ‘Luiki’ Iberico, el plantel comandado por el entrenador argentino Mariano Soso vio partir a su compatriota, el ariete Pablo Magnín. El centrocampista Yimy Gamero fue cedido a la Asociación Deportiva Tarma (ADT).

Cifras de Beto da Silva en 2023

El rendimiento deportivo de Beto da Silva en este año no debe ser el motivo de su firma por Melgar. El ex integrante de la selección peruana apenas jugó con César Vallejo este año. Si bien inició el Torneo Apertura 2023 siendo titular para su entrenador, el uruguayo Sebastián Abreu, jugando desde el arranque contra Alianza Atlético, Academia Cantolao y Unión Comercio. Sumó 169 minutos en esos encuentros, pero no consiguió anotar ni asistir. Estas fueron sus únicas presentaciones, pues sufrió una lesión.

Al artillero se le recrudeció una dolencia pasada y se le desprendió líquido de la rodilla, motivo que lo alejó de las canchas desde marzo hasta junio del presente 2023. Se perdió 15 partidos de Liga 1, además de la ronda previa y los seis cotejos de fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A lo largo de su estancia en UCV, al que llegó en 2021, Luiz Humberto da Silva registró 55 apariciones, marcó siete dianas y brindó tres asistencias. La última vez que convirtió fue en la fecha 19 del Torneo Clausura 2022, el 29 de octubre, cuando marcó en el empate 1-1 con Deportivo Municipal en el estadio Mansiche de Trujillo.

Beto da Silva dejó César Vallejo después de dos temporadas y media. (La República)

Padre de Beto da Silva jugó en Melgar

Si bien Beto da Silva tiene nacionalidad peruana, su padre es brasileño y tuvo la misma profesión que su retoño. Incluso, 28 años antes que su hijo fichara por Melgar, Luizinho Da Silva jugó por el cuadro ‘mistiano’. En 1995 marcó seis goles en primera división. Su paso por Arequipa duró un año y luego migró al Atlético Torino de Talara, donde se mantuvo entre 1996 y 1997.

Después del retiro, Luizinho se quedó a residir en el Perú y siguió ligado al deporte como director técnico. Trabajó en Tecnológico Campo Verde (2010) y Walter Ormeño (2013), ambos de segunda división.