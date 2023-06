Alejandra Baigorria y Onelia Molina se agarraron a manotazos y jalones de cabello en ‘Esto es Guerra’

Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizaron fuerte. Israel Dreyfus tuvo que intervenir para separarlas. Esto es Guerra / América TV

Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizaron una fuerte pelea en la última emisión de ‘Esto es Guerra’, de este jueves 29 de junio. Las competidoras se fueron a las manos y terminaron en el suelo, mientras los conductores del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, les pedían que se calmaran.

La disputa inició luego que la ‘Rubia de Gamarra’ le ganara un punto a Onelia Molina en un juego de conocimientos, por lo que le tocó tirarle una ‘torta’ en la cara. La ‘combatiente’ enfureció por la actitud de Alejandra, quien embarró la mayor parte de la crema en el cabello de su rival.

La rumoreada pareja de Mario Irivarren no se quedó de brazos cruzados y le echó el resto de la crema chantilly con la mano. Pero Onelia no imaginó que Alejandra Baigorria se ‘vengaría’ empujándola con el cojín de la competencia.

Alejandra Baigorria enfureció y le tiró el cojín del juego a Onelia Molina. América TV

Terminaron en el suelo

Alejandra Baigorria y Onelia Molina empezaron a jalonearse para embarrarse crema chantilly, lo que generó las risas de Johanna San Miguel y Renzo Schuller en un inicio. Sin embargo, las patadas y los jalones de cabello se volvieron cada vez más personales, por lo que los conductores pidieron que paren.

“Con calma, ya paramos. Es suficiente. Paramos aquí”, señaló el presentador de ‘Esto es Guerra’, preocupado porque la pelea escalara a mayones.

Israel Dreyfus tuvo que intervenir para que las modelos se separaran.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizaron fuerte pelea en 'EEG'.

¿Por qué están enfrentadas?

A inicios de junio, Alejandra Baigorria regresó a ‘Esto es Guerra’ y causó controversia al exigir la eliminación de ciertos participantes, entre ellos Onelia Molina, porque “no están valorando la camiseta”. La arequipeña no soportó que la rubia pusiera en duda su amor por los Combatientes. “Yo también me he ganado mi lugar aquí”, le aseguró.

Las cosas entre ellas se pusieron más tensas luego que Alejandra Baigorria fuera mandada al equipo de los Guerreros. Entre lágrimas, la empresaria textil indicó que deseaba estar en el equipo rojiverde para cobrarse una revancha. “Me duele y lloro porque me esforcé”.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se dijeron de todo en el primer día de la rubia en 'EEG'. América TV

Onelia Molina se quedó con la camiseta de los Combatientes y recalcó que deseaba quedarse allí hasta la gran final. “Las personas que apostaron por mí fueron los Combatientes. Yo también (soy camiseta)”, expresó la modelo, negándose rotundamente a cambiar de equipo con Baigorria.

Alejandra respondió furiosa: “Tú tienes 6 meses y yo 11 años siendo combatiente. No te ganaste la elección a ser combatiente, lamentablemente, elegí yo y perdí. Si tú no quieres darme esa oportunidad, tendrás tus razones para no estar en los guerreros. Es tu decisión y la voy a respetar. Yo fui pionera en Combate, no podemos comparar”.

Onelia Molina pertenece al equipo de los Combatientes. América TV

¿Quién es Onelia Molina?

Onelia Molina es competidora de ‘Esto es Guerra’ y una popular modelo arequipeña, quien acaparó las portadas de la prensa de espectáculos por ser captada saliendo del departamento de Mario Irivarren y por compatir tiempo con Facundo González. La influencer ha aclaro que no tiene un romance con ninguno de los dos.

Onelia Molina saltó a la fama en 'Combate', en el 2015.

Inició en TV en el fenecido programa ‘Combate’, donde fue presentada como la pareja de Diego Chávarri. Su romance llegó a su fin porque, según ella, el deportista le falló.

“Yo ya no quiero hablar más de él, pero él sabe que dentro de nuestra relación había cosas que estaban bien y otras que no. Hubo cosas que él me dijo que jamás las haría. Para mí, él falló y no hizo las cosas bien. Él las sabe”, dijo en enero de este año para las cámaras de ‘Más Espectáculos’.