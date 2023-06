Mario Irivarren y Onelia Molina fueron captados en un hotel de Ica

Avence de Amor y Fuego presenta informe de Rodrigo Cuba y Mario Irivarren. El futbolista dedica publicación a la rubia y el chico reality es captado con Onelia Molina. Willax TV

Mario Irivarren y Onelia Molina han negado en más de una oportunidad tener un romance. Sin embargo, unas imágenes demostrarían que entre ellos estaría naciendo algo más que una amistad. La pareja fue captada en un hotel de Ica, disfrutando del sol y la piscina.

‘Amor y Fuego’ publicó un avance de lo que emitirá este lunes 12 de junio, que tiene como protagonistas Mario Irivarren y Onelia Molina. El programa emitió un video de la pareja en ropa de baño, disfrutando de un hermoso paísaje. Este último fin de semana, la pareja se hospedó en la Hacienda San Juan de Ica.

Mario Irivarren y Onelia Molina fueron captados en el mismo hotel de Ica. Amor y Fuego

Cabe indicar que los integrantes de ‘Esto es Guerra’ se encargaron de publicar de lo bien que la pasaron en la locación. Sin embargo, ninguno se etiquetó o publicó una foto demotrando que estaban juntos.

Onelia Molina publicó imagen en el mismo hotel que se hospedó Mario Irivarren. Instagram

Onelia Molina no publicó foto con Mario Irivarren pese a que estaban hospedados en el mismo hotel. Instagram

Onelia Molina disfruta de buena compañía en hotel de Ica. Instagram

Cada uno posteó en solitario, dejando ver que se encontraban en el mismo lugar. Esta especulación se confirmaría con el avance del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Mario Irivarren y Onelia Molina publicaron mismas imágenes.

El informe completo se emitirá este lunes 12 de junio a partir de las 13:50 horas, por Willax TV.

¿Y Facundo González?

Cabe señalar que no es la primera vez que la pareja es captada junta, sin embargo, ambos se encargaron de aclarar que solo son amigos. Incluso, Onelia aceptó que con quien estaba saliendo es Facundo González.

A través de una entrevista con ‘América Espectáculos’, los competidores señalaron que se estaban conociendo, pero se concretarse su relación, Onelia no tendría ningún problema en hablar con Paloma Fiuza, exenamorada del argentino.

“Con Palo (Paloma) no hablo mucho porque está en el otro equipo, pero es una linda persona. Me parece una linda chica. Si en algún momento (Facundo y yo) pensamos en salir o algo lo voy a hacer (hablar con ella), pero ahora no”, dijo la integrante de Esto es Guerra en abril del 2023.

“No hay nada que ocultar”, respondió el argentino. “Paloma, te voy a llamar en algún momento”, acotó Onelia entre risas.

Onelia Molina dice que hablara con Paloma Fiuza cuando decida formalizar con Facundo González. América Espectáculos.

¿Quién es Onelia Molina?

Onelia Antuaneth Miolina Quequezama tiene 23 años y se hizo conocida por tener una relación amorosa con Diego Chávarri, la cual llegó a su fin a causa de infidelidades de parte del futbolista. La pareja llegó a comprometerse, a pesar de haber tenido conflictos mediáticos. Finalmente, no llegó a buen puerto.

No pasó mucho tiempo para que la joven sea convocada pro ‘Esto es Guerra’, ganándose un lugar en el programa. Sin embargo, no es la priemra vez que Onelia pisa un reality de competencia, en el 2015 fue convocada para ser parte de Combate.

Diego Chavarri y Onelia Molina terminaron su relación por un ampay.

¿Qué dijo Mario Irivarren cuando Onelia Molina fue captada entrando a su departamento?

En el mes de abril, Onelia Molina fue captada entrando al departamento de Mario Irivarren. ‘Amor y Fuego’ mostró estas imágenes donde se le ve con el modelo. Lo que llamó la atención es que horas más tarde se le ve besando a Facundo González. Ante ello, la expareja de Vania Bludau señaló que no tiene ningún tipo de relación con su compañera, y explicó por qué fueron vistos juntos.

“De a gratis me meten a mí, y la dejan mal a la pobre Oni, básicamente siempre me voy del canal y jaló a los chicos. A Lima llevo a Oni, en su momento he llevado a Flor, Mei... A mi depa, entran porque ingreso por la cochera y luego las chicas piden su taxi y luego se quitan, nada más”, explicó Mario Irivarren en aquel momento, descartando algún romance entre ellos.

“Yo estoy soltero hace un año”, acotó.