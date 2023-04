Onelia Molina y Facundo González descartan iniciar un romance: “No hay intención”

Onelia Molina y Facundo González descartan iniciar un romance. (América TV)

El nombre de Onelia Molina comenzó a sonar con fuerza en la farándula peruana en los últimos días tras ser captada saliendo del departamento de Mario Irivarren y luego invitando a Facundo González a su domicilio para cenar. El programa ‘Amor y Fuego’ dejó entrever que la modelo estaría saliendo con ambos; sin embargo, esto fue desmentido por ella.

La chica reality dejó claro que mantiene una buena amistad con el popular ‘Calavera coqueta’ y que las imágenes son de fechas diferentes. Con respecto a su vínculo con el argentino, aseguró que no son pareja, pero no negó que pueda comenzar un romance en el futuro.

Para seguir comentando del tema, Onelia Molina y Facundo González estuvieron como invitados en el programa ‘Mande quien mande’ este jueves 27 de abril y dejaron a más de uno sorprendido al revelar que por el momento no tienen interés en formalizar o empezar una historia de amor.

“¿Tienes interés de ser enamorado de Onelia?”, preguntó María Pía Copello y a lo que el chico reality señaló que prefiere vivir el día a día sin presiones. Su respuesta generó el asombro de la arequipeña, pues un día anterior había mencionado que no descartaba una posible relación con él.

“Tú sabes que yo soy muy sincero. Eso no se puede saber porque uno tiene que vivir el día a día, ahora somos amigos, nos conocemos. No hay intención, si llega el momento, se da y se da y si no, seguiremos siendo amigos, nos llevamos bien”, dijo.

Asimismo, el modelo indicó que es muy pronto para que Onelia piense en un nuevo amor, ya que hace poco terminó su compromiso con Diego Chávarri. Ambos estuvieron juntos desde el 2021 hasta marzo de este 2023, luego de que el exfutbolista fuera captado en gestos cariñosos con una señorita que no era su pareja.

Por su parte, Onelia Molina también se mostró en contra de iniciar un romance con Facundo González. “¿Te gustaría que Facundo se te declare?”, le consultó la conductora. “La verdad que ahora, hoy por hoy, no. Siento que para estar con alguien tienes que conocerlo muy bien. Me falta conocer mucho a Facu, ahora que me pida para estar, no”, sentenció.

Onelia Molina y Facundo González no tienen planes de formalizar. (Captura)

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre las imágenes con Onelia Molina?

Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de América Espectáculos para ser consultado sobre el tipo de relación que tiene con Onelia Molina. “De gratis me meten a mí, y la dejan mal a la pobre Oni, básicamente siempre me voy del canal y jaló a los chicos. A Lima llevo a Oni, en su momento he llevado a Flor, Mei... A mi depa, entran porque ingreso por la cochera y luego las chicas piden su taxi y luego se quitan, nada más”.

Además, el combatiente comentó que hace casi un año se encuentra soltero, disfrutando de sus amigos, trabajos y su vida, alejado de personas negativas. “Yo estoy soltero hace un año, casi con mi cumpleaños. Lo he celebrado el día de mi cumpleaños, porque las fechas coinciden, pero con la diferencia que el año pasado tuve un cumpleaños complicado. Este año lo he pasado muy bien y agradecido con lo que me está sucediendo”.

Cabe mencionar que las especulaciones de un posible romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina surgieron en ‘Esto es Guerra’ tras un reto de actuación donde ambos se dieron un apasionado beso. Asimismo, los conductores del reality no dudaban en aumentar los rumores con algunos comentarios que los vinculaban.