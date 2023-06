Rafael López Aliaga: Municipalidad de Lima envía carta notarial a director por Santa Rosa de Lima LGBT

La gestión de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, envió este martes una carta notarial a Rolando Salazar, director del festival de cine LGBT OutfestPerú 2023, para exigir el retiro de la imagen de Santa Rosa de Lima con los colores de la bandera de la diversidad.

La misiva, difundida por Wayka, fue cursada por Clara Moscoso, gerenta de la comuna ultraconservadora, quien declaró su “profunda indignación y preocupación [...] por el uso distorsionado de la imagen religiosa” que aparece en el afiche por las dos décadas de este evento cultural y reivindicativo que se desarrollará del 2 al 10 de julio.

La aparición de la santa católica “ha generado un ambiente de confrontación entre peruanos, pudiendo derivar en enfrentamientos con miembros o representantes de su colectivo, quienes, válidamente, buscan el respeto y reconocimiento de sus derechos mediante su participación en la Marcha del Orgullo”, sigue el documento.

López Aliaga, devoto del Opus Dei, célibe y recurrente al uso del cilicio, había declarado esta semana que el afiche es “un insulto” que le resultaba irritante. “Es una barbaridad. Es como que pongan a mi madre ahí, con esa ridiculez [...] Como autoridad de Lima no estoy prohibiendo, sino que pidieron que lo retiren”, dijo en una entrevista para Willax.

Contrario al feminismo y al enfoque de género, también propuso en el pasado enviar a un hotel de cinco estrellas a las menores víctimas de violencia sexual.

Fuente: TV Perú

Renovación Popular, su agrupación política, expresó de igual modo “su absoluto rechazo e indignación” y cuestionó, en un pronunciamiento difundido en Twitter, que el evento haya recurrido a “la religiosidad” para “crear escándalo y lastimar la tradición religiosa”.

Los legisladores rechazaron el “silencio” del Arzobispado de Lima y otras autoridades eclesiásticas, y consideraron que la manifestación artística es un “sacrilegio”. En contraparte, la parlamentaria Susel Paredes remarcó que “todo derecho conquistado debe ser protegido activamente o [llega el] fascismo y lo destroza, como puede pasar ahora”.

“Hay personas que piden disculpas; más bien ellos nos deben las disculpas por más de 200 años de violencia hetero normativa y patriarcal”, anotó, por su parte, el consultor y activista Manuel Forno.

Para Rolando Salazar, director del festival, “las religiones no son exclusivas para los heterosexuales”. Además, la figura de Santa Rosa no está patentada, “así que no creo que se cambie”, adelantó en El Comercio.

“Con el tiempo, nos hemos profesionalizado. Con estas historias [proyectadas en pantalla grande] intentamos brindar esperanza a las personas que a menudo sufren discriminación, violencia o incluso asesinatos en la realidad local. Si pensaban exterminarnos, su estrategia está muy equivocada”, señaló.

En total, nueve películas y más de medio centenar de cortos serán presentados a lo largo de ocho días en el Centro Cultural de la Universidad Católica (CCPUCP) y la Alianza Francesa de Miraflores.

Una de las atracciones será la versión remasterizada de ‘No se lo digas a nadie’, el film medular de Francisco Lombardi que celebra un cuarto de siglo.

En la nómina figura, además, ‘Corpolítica’, ‘Sublime’, ‘Desde la última vez que nos vimos’, ‘Yo soy Alma’, ‘Los agitadores’, ‘La nave del olvido’, ‘Salir del clóset’, ‘Retablo’, ‘La playa de los echaquirados’, ‘La verdad de Xanastasia’, ‘Wigudun’ y ‘Tacones sobre ruedas.

Asimismo, se han dispuesto conversatorios y la realización de la tercera edición del “Queerlab”, un laboratorio de proyectos de Cine LGTB que brinda una plataforma para el desarrollo de talento emergente.